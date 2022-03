Il padre che abbraccia il figlio 15enne morto sotto le bombe in Ucraina

"Inumano": così il New York Post ha titolato in prima pagina pubblicando la foto straziante di un padre in lutto che singhiozza sul cadavere di suo figlio, avvolto in una coperta intrisa di sangue in un ospedale di Mariupol, in Ucraina. Ad uccidere Iliya, questo il nome del figlio 15enne dell'uomo, sono state alcune bombe lanciate dall'esercito russo e che hanno colpito un campo di calcio nei pressi di una scuola.

Iliya non sarebbe l'unica vittima tra suoi compagni di gioco. Di sicuro, ci sono diversi feriti. Secondo il vicesindaco di Mariupol Serhiy Orlov, le truppe russe hanno iniziato a prendere di mira asili, scuole e condomini. Al momento ci sarebbero almeno 200 vittime tra i civili, ma il numero potrebbe essere ancora più alto perché i funzionari non sono stati in grado di uscire e "raccogliere tutti i corpi".