Padre getta le due figlie dalla finestra: muore bimba di 2 anni

Un uomo di 23 anni avrebbe lanciato dalla finestra le figlie di 2 e 4 anni. La più piccola è morta in seguito alle ferite, l'altra è in prognosi riservata. La tragedia è avvenuta ieri a Chambon-Feugerolles, cittadina della Loira, in Francia.

Secondo quanto riportano i media transalpini, il giovane padre era da solo in casa con le bambine. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, che hanno chiamato subito i soccorsi. La sorella maggiore è stata trasportata con l'elicottero a Lione e starebbe lottando tra la vita e ma morte. La più piccola, le cui condizioni sono apparse fin da subito più gravi, era stata ricoverata nel vicino ospedale di Saint-Étienne.

A confermane il decesso è stato il sindaco della cittadina di 12mila abitanti, David Fara: "È una tragedia immane. I residenti hanno chiesto aiuto, anche loro molto scioccati dopo aver scoperto i due corpi". Secondo Le Parisien, la famiglia era seguita dai servizi sociali. Il padre è stato arrestato e denunciato per omicidio.