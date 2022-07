Il padre va a lavoro e dimentica il figlio in auto, muore bimbo di 14 mesi

Avrebbe dovuto lasciare suo figlio all'asilo prima di andare in ufficio, ma forse a causa della fretta a quanto pare ha dimenticato di farlo, è arrivato al parcheggio del suo luogo di lavoro ed è sceso lasciando il piccolo in auto. A causa delle alte temperatura di questi giorni però il bimbo, di soli 14 mesi, è morto. La tragedia è avvenuta a Bordes, nel sud-ovest della Francia. “Le prime indagini suggeriscono che il bambino sia morto per soffocamento e disidratazione", ha reso noto ieri il pubblico ministero Cecile Gensac, che sta indagando sul fatto avvenuto mercoledì.

Le temperature record e gli incendi selvaggi hanno colpito la regione questa settimana, come gran parte d'Europa, ma al momento della morte del bambino il mercurio aveva raggiunto circa i 22 gradi. La madre del bambino ha inizialmente dato l'allarme dopo essersi accorta, nel pomeriggio, che il piccolo non era stato portato all'asilo. I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto e hanno tentato di rianimare il bimbo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. "Nessuno ha sentito il minimo rumore", ha dichiarato Gensac, spiegando che l'autopsia non ha ancora determinato la causa esatta della morte. I genitori del bambino, nessuno dei quali ha precedenti penali, sono stati inviati all'ospedale di Pau in stato di shock e sono state allestite anche unità di supporto psicologico per il personale dell'asilo nido, che si occupa di circa 80 bambini.