Il calciatore ucciso senza motivo

Pugnalato a morte da un passante. È morto così Francisco Naval Perez, 24 anni, detto Paco, calciatore del Chipiona Football club, squadra che partecipa al campionato Segunda Andaluza Sénior, in Spagna.

Una tragedia doppia perché non ha un perché. Infatti secondo la polizia civile spagnola, il giovane calciatore è stato vittima della mano di un uomo che avrebbe agito per caso. Secondo gli investigatori i due non si conoscevano, non c’erano mai stati contatti nè collegamenti fra loro e nei momenti antecedenti alla violenza non è successo nulla. L'aggressore avrebbe accoltellato Paco senza dire una parola.

I poliziotti hanno comunque arrestato un 20enne, accusato di aver ucciso Paco Naval a Cadice. Il giocatore è stato colpito sabato pomeriggio intorno alle 14:00. L’uomo ha aggredito Naval con un grosso coltello, colpendolo al petto. L’atleta è finito in ospedale, dopo ha lottato per un giorno. Poi domenica il suo cuore ha smesso di battere.

Il Chipiona ha reso omaggio al calciatore in un comunicato: "Beh, non abbiamo nemmeno le parole per cominciare, sembra un incubo, ma purtroppo è reale, il nostro giocatore Paco Naval Perez ci ha lasciato, è morto questa mattina”. Hanno aggiunto che aveva "combattuto tra la vita e la morte" e che "aveva tutta la vita davanti".

Anche diversi club spagnoli hanno espresso le loro condoglianze. Il Real Madrid ha dichiarato: "Il Real Madrid CF è profondamente dispiaciuto per la morte di Paco Naval, un giocatore del Chipiona CF, e desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto a tutta la sua famiglia, al suo club, ai compagni di squadra e ai suoi cari. RIP".