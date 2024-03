Diverse persone tenute in ostaggio in un locale notturno: "Ha armi ed esplosivi"

Non ci sono indicazioni che la crisi degli ostaggi a Ede, nel centro dei Paesi Bassi, nella provincia della Gheldria, sia legata a terrorismo. E' quanto riferito dalla polizia, intervenuta nella cittadina dove diverse persone sono state prese in ostaggio in un night club del centro. "Vediamo che ci sono molte domande sul movente. Al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico", spiegano con una nota su X le forze dell'ordine.

Gli agenti hanno evacuato numerose abitazioni nella zona. Sul posto sono dispiegate le forze speciali. Alla popolazione è stato chiesto di stare lontano dalla zona. Un numero non precisato di persone sarebbe trattenuto nel locale Petticoat da un uomo con armi ed esplosivi, secondo quanto riferisce il quotidiano nazionale deTelegraaf, citando diverse fonti anonime. Almeno tre degli ostaggi sarebbero stati liberati.