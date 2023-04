Orso aggredisce un uomo, ma potrà restare nel bosco (in Slovenia)

La Slovenia avrà pure paesaggi che ricordano l'Italia, tanto da essere stata usata come location per la campagna pubblicitaria sul made in Italy voluta dalla ministra Daniela Santanchè. Ma le affinità con il nostro Paese finiscono per scomparire quando si tratta di gestione della fauna selvatica: se l'ormai famosa orsa Jj4 è stata portata via dal suo habitat e dai suoi cuccioli in Trentino dopo aver aggredito e ucciso un runner, è andata meglio all'orso bruno che questa mattina ha attaccato e ferito un uomo di 57 anni in un bosco nei dintorni di Zelimlje, a circa 40 chilometri a sud di Lubiana, capitale dell'ex Paese jugoslavo.

In linea con le disposizioni in vigore in Slovenia, l'orso non sarà abbattuto né verrà predisposta alcuna procedura di intervento per il suo trasferimento. Lo ha riferito in un comunicato il ministero delle Risorse naturali e degli affari territoriali, che ha specificato come l'incidente è avvenuto nella foresta e non in prossimità del centro abitato, fatto che renderebbe rischiosa l'operazione di allontanamento o abbattimento dell'animale.

Secondo le informazioni raccolte dalla polizia e dal servizio forestale intervenuto sul posto, l'uomo, le cui condizioni di salute non sono considerate gravi, era in compagnia di un'altra persona e del suo cane in un'area dove era in corso un'operazione di potatura di alberi, il cui rumore avrebbe fatto impaurire l'orso. Poche settimane fa il ministero aveva predisposto l'abbattimento di 230 esemplari di orso bruno, misura ritenuta necessaria per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e per scongiurare eccessivi danni causati dalla popolazione di plantigradi. L'obiettivo della decisione è di riportare nei prossimi anni il numero di orsi a quota 800, ancora sostenibile, mentre al momento se ne contano circa 1.100. Per un territorio come la Slovenia la popolazione ideale sarebbe di 450-500 orsi.