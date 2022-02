Quali sono le origini e le ragioni del conflitto tra la Russia e l'Ucraina

Per capire le origini della crisi tra Russia e Ucraina bisogna fare un passo indietro almeno fino al 2013, anno dell'esplosione delle proteste che presero poi il nome di Euromaidan. È allora che sono diventate incandescenti le relazioni tra i due Paesi, che a dire il vero non sono mai state idilliache da quando Kiev dichiarò l'indipendenza dall'Unione sovietica il 24 agosto 1991, pochi giorni dopo il colpo di Stato con cui alcuni militari provarono a rovesciare l'allora presidente Michail Gorba?ëv, anticipando la caduta del comunismo che sarebbe poi avvenuta alla fine dell'anno. Da allora la nazione ha sempre oscillato tra la vicinanza all'Occidente e quella alla Russia, con la politica che rispecchiava in questo senso una divisione che era forte anche nella popolazione.

Questa divisione diventò evidentissima durante la leadership del presidente Viktor Yanukovych, eletto presidente nel 2010 (ma che era già stato premier varie volte). Fu allora che il governo della nazione virò decisamente verso la Russia di Vladimir Putin, e così Yanukovych, originario proprio del Doneck, la regione ora sotto il controllo dei separatisti, nel 2013 decise di sospendere il Deep and Comprehensive Free Trade Area, un accordo di associazione con l'Unione europea. Il giorno dopo la decisione, nella notte tra il 21 e il 22 novembre, scattarono forti e violente popolari che dalla piazza Indipendenza di Kiev si estesero anche ad altre zone del Paese. Queste proteste, che portarono anche a violenti scontri in cui morirono almeno cento persone, presero il nome di Euromaidan (che letteralmente significa Europiazza in ucraino) durarono circa tre mesi, e si conclusero con la fuga e la messa in stato di accusa di Yanukovych a fine febbraio del 2014.

Fu allora che in Crimea, penisola nel Mar Nero abitata prevalentemente da russofoni, un gruppo di ribelli, aiutati da gruppi di militari senza insegne nazionali, chiamati “omini verdi” per il colore delle loro uniformi, e che con ogni probabilità erano soldati russi, insorse e proclamò l'indipendenza chiedendo, dopo un referendum vinto con oltre il 95 per cento dei voti, l'autodeterminazione e in seguito l'annessione alla Russia, annessione che Mosca immediatamente riconobbe e che però non fu mai accettata da Kiev e dall'Occidente. Un'altra insurrezione armata esplose ad aprile nel cuore industriale orientale del Paese, il Donbas, scatenando una guerra civile ancora in corso nelle province di Donetsk e Lugansk, dove vennero proclamate, a seguito di altri contestati referendum, le omonime Repubbliche popolari che nel nome e nel simbolismo si rifanno alle repubbliche sovietiche.

Lo scontro tra le forze ucraine e i separatisti, che tutti ritengono supportati da Mosca nonostante il Cremlino abbia sempre negato, si trasformò in un vero e proprio conflitto che ad oggi ha fatto almeno 14mila morti. Questi includono i 298 passeggeri di un aereo di linea della compagnia Malaysia Airlines, diretto da Amsterdam a Kuala, abbattuto nel luglio 2014 da separatisti filo-russi che, a quanto pare, avrebbero colpito il velivolo per sbaglio, avendolo scambiato per un aereo militare. Oltre 730mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case dall'inizio delle ostilità.

In entrambi gli schieramenti si sono sviluppate vere e proprie milizie popolari, che richiamano anche combattenti da altri Paesi. I nazionalisti ucraini, provenienti in gran parte da formazioni politiche di estrema destra, crearono il battaglione Azov, talmente forte che l’esercito di Kiev decise di incorporarlo come un vero e proprio reggimento. A sostenere i ribelli filorussi ci sono invece militanti dell’estrema sinistra di tutta Europa.

Il processo di pace era stato affidato al cosiddetto formato Normandia (composto da Russia, Ucraina, Francia e Germania) e ha portato agli accordi di Minsk (siglati in due tranches nel 2014 e 2015). Tra le altre cose gli accordi prevedevano da una parte che Kiev assicurasse autonomia alle regioni separatiste e amnistia per i ribelli, e dall'altra che i militari russi sparissero dal territorio. Nessuna delle due condizioni è stata rispettata né tanto meno è mai stato rispettato il cessate-il-fuoco che era stato concordato. Ora potrebbe essere arrivato il momento della resa dei conti finale.