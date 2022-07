Ordina troppo viagra, multato un 60enne: "Superato fabbisogno mensile"

Un sessantenne è stato condannato e multato in Svizzera per aver acquistato troppo viagra. All'uomo è stata inflitta una multa di 400 franchi(407 euro) per aver ordinato online farmaci a base di tadalafil, prescritti per la disfunzione erettile, dalla Polonia.

L'uomo aveva chiesto al figlio 21enne di occuparsi degli acquisti online. Sorpreso dal mancato arrivo dell'ordine, il giovane ha ripetuto l'ordine prima una seconda volta, e poi una terza. Ma il motivo per cui le pillole non venivano consegnate era perché i pacchi erano stati intercettati ogni volta dalla dogana. Le quantità erano superiori al "fabbisogno mensile abituale" per il consumo personale, si legge nell'ordinanza del tribunale.

L'uomo ha negato di voler rivendere il farmaco, ma ha ammesso di essere consapevole di non poter importare il prodotto, che è vietato in Svizzera. Oltre alla multa, il 60enne dovrà pagare anche le spese processuali, stimate in 300 franchi svizzeri (307 euro). Le pillole sequestrate ora saranno distrutte.