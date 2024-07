"Nessun mandato per viaggi a Mosca e Pechino": gli Stati Ue chiedono chiarimenti all'Ungheria

È una presidenza travagliata, quella del Consiglio Europeo da parte dell'Ungheria di Viktor Orban. Il presidente magiaro, nel semestre di presidenza che l'Ungheria presiederà fino alla fine di dicembre 2024, ha già preso due iniziative sgradite alle autorità di Bruxelles. La prima è la contestata visita a Vladimir Putin dello scorso venerdì 5 luglio. La seconda è la missione di oggi, lunedì 8 luglio che vede il presidente ungherese a Pechino incontrare Xi Jinping.

E dopo i mal di pancia arrivano gli atti formali. "Gli ambasciatori Ue - nella prossima riunione di mercoledì 10 luglio - esprimeranno le loro preoccupazioni per il ruolo auto-attribuito del premier ungherese, Viktor Orban, nella cosiddetta 'missione di pace' a Mosca". Lo rende noto una fonte europea.

Sotto accusa un principio, ovvero che Orban rappresenta solo l'Ungheria, mentre invece "ha lasciato intenzionalmente molte ambiguità, ad esempio esponendo il logo della presidenza nelle sue comunicazioni". A innalzare ulteriormente la tensione l'approssimarsi del Consiglio Esteri dove l'Ungheria continua a bloccare i fondi per destinare le armi all'Ucraina.

"Viktor "Orban non ha alcun mandato per rappresentare l'Ue durante visite come quelle effettuate a Mosca o a Pechino" rincara la dose il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, durante l'incontro quotidiano con la stampa.

L'Ungheria "ha responsabilità specifiche quando si tratta di gestire i lavori del Consiglio come presidente di turno dell'Ue, e questo è completamente diverso da ciò che fa come Stato membro con una propria politica estera", ha concluso Mamer.