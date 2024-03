Orban va da Trump: "Torna e portaci la pace in Ucraina"

Viktor Orban è volato negli Stati Uniti per mostrare il sostegno al suo storico alleato, Donald Trump, nella sua campagna elettorale per tornare alla Casa Bianca dopo aver incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti in Florida. I due si sono incontrati nella residenza del miliardario statunitense a Mar-a-Lago, in Florida. "È stato un piacere far visita al presidente Donald Trump oggi. Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e che possano portare la pace. Lui è uno di questi! Torni a portarci la pace, signor Presidente!", ha scritto su X il premier ungherese, con un chiaro riferimento all'Ucraina. I due hanno discusso "un'ampia gamma di questioni che riguardano l'Ungheria e gli Stati Uniti, tra cui l'importanza fondamentale di confini forti e sicuri per proteggere la sovranità di ciascuna nazione", secondo un comunicato della campagna elettorale di Trump.

Orban è ammirato da molti conservatori negli Stati Uniti per le sue dure politiche sull'immigrazione, per i suoi sostegni alla famiglia, le restrizioni contro la comunità Lgbt+ e per le sue posizioni sulla sovranità nazionale. Il politico conservatore ha dichiarato in un video sulla sua pagina Facebook che sotto la presidenza Trump dal 2017 al 2021 c'è stata pace in Medio Oriente e anche in Ucraina e ha detto che non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina se Trump fosse stato rieletto nel 2020. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha criticato Trump per l'incontro, sostenendo che il premier ungherese sia "in cerca di una dittatura". "Sapete con chi si incontra oggi, giù a Mar-a-Lago? L'ungherese Orban, che ha dichiarato apertamente di non pensare che la democrazia funzioni. Io invece vedo un futuro in cui difendiamo la democrazia, non la diminuiamo", ha attaccato Biden.