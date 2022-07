Orban critica gli Stati Ue con "razze miste": "Non sono più nazioni"

Viktor Orbán ha criticato la "mescolanza" di razze europee e non europee, in un discorso che ha suscitato le critiche dei partiti di opposizione e di diversi politici europei. "Noi [ungheresi] non siamo una razza mista, e non vogliamo diventare una razza mista", ha detto Il primo ministro ungherese ieri in un discorso all'Università estiva Bálványos di Baile Tusnad in Romania, aggiungendo che i Paesi in cui si mescolano le razze "non sono più nazioni".

Come riporta Daily News Hungary, Orbán ha affermato che l'Occidente sta combattendo contro l'Europa centrale insieme a Bruxelles e alle "truppe" del finanziere George Soros per "costringerci ad accogliere i migranti". Il premier ha affermato che la sfida più grande per il Paese magiaro è rappresentata dal fatto che i decessi continuano a superare le nascite, senza che si intraveda un cambiamento di tendenza. "La nostra situazione è migliorata ma non c'è ancora un'inversione di tendenza e, senza un'inversione di tendenza, l'Ungheria e il bacino dei Carpazi saranno prima o poi 'ripopolati' lontano da noi", ha affermato. La migrazione ha diviso l'Europa, ha detto.

"L'Occidente è diviso in due", con una metà che comprende Paesi in cui convivono popoli europei e non europei. "Questi Paesi non sono più nazioni", ha affermato. "In senso spirituale, l'Occidente si è trasferito nell'Europa centrale", ha aggiunto, accusando l'Occidente di rifiutare il desiderio dell'Europa centrale di permettere a ogni nazione di vivere come vuole, "e continua a combattere l'Europa centrale per cambiarci e renderci simili a loro", ha detto.

Katalin Cseh, europarlamentare del partito di opposizione Momentum, si è detta sconvolta dal discorso del primo ministro. "Le sue dichiarazioni ricordano un'epoca che credo tutti vorremmo dimenticare. Mostrano davvero i veri colori del regime", ha affermato e su Twitter si è rivolta alle persone di razza mista in Ungheria: "Il colore della tua pelle può essere diverso, puoi venire dall'Europa o da altri Paesi, ma sei uno di noi e siamo orgogliosi di te. La diversità rafforza la nazione, non la indebolisce". Anche l'europarlamentare rumeno Alin Mituta ha risposto con rabbia ai commenti di Orbán. "Parlare di razza o di 'purezza' etnica, soprattutto in una regione così mista come l'Europa centrale e orientale, è puramente illusorio e pericoloso. E lo è anche il signor Orban", ha scritto su Twitter.