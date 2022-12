Orban e il meme che prende in giro il Parlamento Ue sul Qatargate

Mentre gran parte della classe dirigente europea tenta di risollevarsi da quello che è il più grande scandalo che abbia investito finora le istituzioni Ue, il premier Viktor Orban non perde l'occasione per prendere in giro il Parlamento europeo, che da mesi denuncia le violazioni dello Stato di diritto in Ungheria.

"Buongiorno al Parlamento europeo", ha scritto Orban su Twitter, postando una vecchia fotografia con ex leader mondiali che ridono e la scritta "e poi hanno detto 'il Parlamento europeo è seriamente preoccupato per la corruzione in Ungheria'". La frecciatina di Orban arriva dopo che la Commissione europea, ha raccomandato di congelare 13 miliardi di euro di fondi destinati all'Ungheria, a causa delle preoccupazioni sulla corruzione e sui rischi per lo Stato di diritto. Una raccomandazione sostenita dal Parlamento europeo.

Non è la prima volta che il presidente ungherese si prende gioco delle istituzioni europee su Twitter. Appena un mese fa il leader di Fidesz mentre era in riunione con gli altri 26 capi di Stato e di governo, ha criticato con un tweet l'ipotesi di porre un tetto al prezzo del gas utilizzando anche una gif: “La proposta della Commissione europea sul tetto al prezzo del gas è come andare al bar e dire al barista che si vuole pagare la birra a metà prezzo. Non succederà. I clienti non possono ridurre i prezzi dell'energia. Solo la diversificazione e la competizione possono farlo”, ha scritto allegando al post il breve video di uomo al bancone del bar che non riesce a prendere il bicchiere di birra che gli viene lanciato.