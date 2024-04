Orban: "Occidente a un passo dall'invio di truppe in Ucraina"

"Siamo a un passo dall'invio di truppe da parte dell'Occidente in Ucraina". Lo ha detto il premier ungherese Vikton Orban in un post pubblicato sul suo account Facebook dopo che nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno dato il via, dopo un lungo stallo, a un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev da 60 miliardi.

La mossa di Washington, secondo Orban, potrebbe spingere la Nato a entrare direttamente in campo nel conflitto contro la Russia: "Si tratta di un vortice di guerra che può trascinare l'Europa nel baratro - dice il leader ungherese - Bruxelles gioca col fuoco. In Europa l'atmosfera è quella della guerra e la politica è dominata dalla logica della guerra. Vedo la preparazione alla guerra da parte di tutti". Orban precisa però che il suo Paese "deve restarne fuori. Questa non è la nostra guerra. Non la vogliamo e non vogliamo che l'Ungheria torni ad essere il giocattolo delle grandi potenze".

Intanto, secondo il Washington post, dagli Stati Uniti potrebbero arrivare già nuove armi per l'Ucraina la prossima settimana. Lo sblocco degli aiuti ha è stato accolto con un sospiro di sollievo da Zelensky, secondo cui adesso c'è "una possibilità di vittoria". In una intervista all'emittente statunitense Nbc, il presidente ucraino si è detto sicuro che il sostegno degli Usa "aiuterà davvero le forze armate" del suo Paese. Un sostegno che sarà ancora più efficace se Kiev "otterrà davvero i sistemi d'arma di cui abbiamo tanto bisogno". Il riferimento è, tra le altre cose, ai missili Patriot.

Di diverso avviso Mosca, secondo cui i nuovi aiuti di Washington saranno un fallimento: "L'immersione sempre più profonda degli Usa in una guerra ibrida contro la Russia si tradurrà nello stesso clamoroso e umiliante fiasco avvenuto in Vietnam e Afghanistan", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo quanto riporta il media russo Ria Novosti. "In ogni caso, i tentativi febbrili volti a salvare il regime neonazista di Zelensky sono destinati al fallimento. Gli scopi e gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno pienamente raggiunti", ha concluso