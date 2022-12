L'Europa gli congela i fondi, Orban se la prende con l'Ucraina: "Stop a 18 miliardi di aiuti Ue"

La Commissione europea ha proposto di congelare 7,5 miliardi di fondi Ue previsti per l'Ungheria perché il governo di Viktor Orban non ha rispettato gli impegni presi sulle riforme, in particolare sulla giustizia. La decisione finale sullo stop alle risorse europee spetterà però ai Paesi membri, molto probabilmente al summit del 19 dicembre. Nell'attesa, il leader magiaro rilancia i suoi ricatti nei confronti di Bruxelles, ma anche a spese dell'Ucraina: Budapest, ha ribadito, non sosterrà il pacchetto Ue di assistenza macro-finanziaria all'Ucraina da 18 miliardi per il 2023.

Nella consueta intervista a Kossut Radio, Orban ha argomentato la sua opposizione sostenendo che non sia compito dell'Unione europea, ma dei singoli Stati membri aiutare l'Ucraina, "tramite accordi bilaterali". Il premier ungherese è contrario anche una potenziale estensione delle sanzioni contro la Russia: "Se l'Ue estendesse le sanzioni contro la Russia al gas e all'energia nucleare, ciò avrebbe delle conseguenze tragiche per l'Ungheria", ha avvertito il premier, sottolineando la necessità per Budapest di raggiungere un'esenzione da tale decisione, come quella ottenuta di recente sul petrolio. "Nei negoziati sulle sanzioni abbiamo sempre raggiunto i nostri obiettivi nazionali", ha rimarcato.

Orban ha anche ribadito l'intento di far saltare l'imposta minima globale per le multinazionali, sostenendo che "questo è un aumento delle tasse che uccide il lavoro". Se la minimum tax fosse "attuata con l'approvazione dell'Ungheria, cancellerebbe decine di migliaia di posti di lavoro. La questione fiscale non è globale, ma rientra nella giurisdizione nazionale", ha concluso. Secondo uno studio, questa imposta, se attuata, porterebbe circa 2,7 miliardi di euro all'anno all'Italia.