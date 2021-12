Il più grande focolaio europeo di Omicron mostra che la variante è più mite

L'Omicron sembra essere molto più contagiosa delle altre varianti del Covid che l'hanno preceduta, compresa la Delta, ma non sembra essere più pericolosa o aggressiva, e questo potrebbe essere un primo segno che il Covid-19 si sta avviando a diventare quasi come una normale influenza. È questa la speranza che arriva dai primi dati del maggiore focolaio europeo fino ad ora. Dopo un party aziendale a Olso, in Norvegia, ci sono stati circa 120 contagiati, di cui la metà potrebbero aver contratto la Omicron che, con il sequenziamento (un test specifico altamente specialistico), è stata rilevata con certezza in 13 persone.

"Hanno sintomi come febbre, tosse, mal di testa, dolori muscolari, affaticamento, ma per ora nessuno di loro si è ammalato gravemente e nessuno di loro è stato curato in ospedale", ha detto Tine Ravlo, il medico responsabile delle malattie infettive di Oslo al The Telegraph. L'epidemiologo di Stato norvegese, Frode Forland, ha affermato che il numero di persone infettate in un solo evento ha confermato i sospetti che la Omicron sarebbe considerevolmente più infettiva della variante Delta.

"Non abbiamo certezza che sia più trasmissibile, ma sospettiamo che sia così dopo le prime indagini che abbiamo dal Sud Africa, e anche dopo la diffusione che abbiamo rilevato da questo focolaio a Oslo", ha detto al giornale britannico. Ravlo ha ricordato che Oslo aveva poche restrizioni al momento della festa, che si era tenuta lo scorso 26 novembre al Louise Restaurant and Bar, sul lungomare della città, e che solo quel giorno il Paese aveva imposto la quarantena ai viaggiatori appena arrivati dal Sud Africa, mentre i due dirigenti che sembra abbiano portato l'infezione erano arrivati giorni prima.

Forland, che è direttore del dipartimento malattie infettive presso l'Istituto norvegese di salute pubblica, ha affermato che uno dei tre scenari della sua agenzia per l'Omicron era che sarebbe stata sia molto mite che molto trasmissibile. "Questa è la speranza. Questo è lo scenario migliore che possiamo avere", ha detto, "che sta diventando più mite, la maggior parte delle persone la prenderà e raggiungerà un'immunità naturale". Se così fosse, questo potrebbe segnare l'inizio della fine della pandemia di Covid-19. "Potrebbe essere che ora il virus si sia replicato e sia mutato così tante volte che questa è la posizione ottimale dal punto di vista della sua riproduzione, per diffondersi ampiamente e non uccidere i suoi ospiti", ha spiegato.