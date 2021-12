"Le molte morti e ospedalizzazioni sono ormai storia, Omicron è una nuova malattia"

Il Covid-19 come lo abbiamo conosciuto fino ad ora, una malattia che causa molte morti e ospedalizzazioni, è ormai “storia”, grazie anche alle vaccinazioni, e la variante Omicron “è una nuova malattia” che porterà questa emergenza verso la fine. Né è convinto Sir John Bell, regio professore di medicina all'Università di Oxford e membro della task force sui vaccini del governo britannico. Lo scienziato è tra quelli che hanno condiviso la scelta del governo di Boris Johnson di non imporre misure più severe nel periodo natalizio, né per il Capodanno, continuando a confidare sull'efficacia dei vaccini e spingendo perché la popolazione si faccia avanti per la terza dose, con quasi la metà dell'intera popolazione che l'ha già ricevuta.

"Le scene orribili che abbiamo visto un anno fa - unità di terapia intensiva piene, molte persone che muoiono prematuramente - sono ormai storia a mio avviso e penso che dovremmo essere rassicurati sul fatto che è probabile che le cose continuino in questo modo", ha detto al programma radio Today della Bbc 4. Il professore ha affermato che sebbene i ricoveri siano aumentati nelle ultime settimane man mano che Omicron si diffonde nella popolazione, la malattia "sembra essere meno grave e molte persone trascorrono un tempo relativamente breve in ospedale".

Meno pazienti hanno avuto bisogno di ossigeno ad alto flusso e la durata media del soggiorno è scesa a tre giorni, ha detto il professore. Bell ha sottolineato che nel corso di molteplici ondate di Covid, tra cui quelle causate da Delta e Omicron, "l'incidenza di malattie gravi e di morte per questa malattia non è sostanzialmente cambiata da quando siamo stati tutti vaccinati", almeno nei Paesi con un'alta percentuale di persone che hanno fatto le dosi. Nel Regno Unito rispetto al picco di gennaio i casi sono quasi il doppio, eppure le persone ricoverate circa un quarto di allora, e la metà rispetto al periodo natalizio dello scorso anno (qui tutti i dati).

Come riporta il Guardian, Paul Hunter, professore di medicina presso l'Università dell'East Anglia, ha affermato che le persone con Covid-19 dovrebbero alla fine poter "condurre le loro vite normalmente" senza più doversi isolare. “Questa è una malattia che non è destinata a sparire. Alla fine, dovremo lasciare che le persone positive al Covid conducano la loro vita normale come farebbero con qualsiasi altro raffreddore", ha detto parlando a Bbc Breakfast. “Se le regole di autoisolamento sono ciò che sta causando il dolore associato al Covid, allora dobbiamo farlo forse prima piuttosto che poi. Anche se magari non ancora adesso”. Hunter ha affermato che un giorno il Covid sarebbe stato considerato una causa del comune raffreddore e non avrebbe giustificato la segnalazione dei numeri giornalieri dei casi. "Una volta passata la Pasqua, forse, allora forse dovremmo iniziare a guardare indietro, a seconda, ovviamente, di come sia evoluta sia la malattia in quel momento", ha detto.