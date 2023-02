Fatta a pezzi e chiusa in una borsa: il cadavere smembrato trovato in un parco

Macabra scoperta a Parigi dove il tronco di una donna è stato trovato in un sacco della spazzatura nel parco Buttes-Chaumont, un luogo popolare per chi fa jogging ne 19° arrondissement della capitale francese. La procura di Parigi spiega che i resti della donna sono stati scoperti in un boschetto "da addetti alla manutenzione". È stata aperta un'inchiesta.