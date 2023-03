Uccisa a 12 anni da due amichette: il giallo del movente

La Germania è sotto shock per l'omicidio di Freudenberg, a 60 chilometri da Bonn, al confine tra la Renania Palatinato e il Nordreno Vestfalia. Una ragazzina di 12 anni, Luise, poco più che una bambina, è stata uccisa da due coetanee, che hanno confessato. L'hanno massacrate con numerose coltellate.

L'omicidio di Luise scuote la Germania

La vittima era uscita sabato pomeriggio per andare da un'amica e non aveva più fatto ritorno a casa. I genitori avevano subito avvertito la polizia. Domenica pomeriggio il corpo senza vita della bambina è stato ritrovato in un tunnel in fondo a una scarpata, lungo un'ex tratta ferroviaria abbandonata diventata una pista ciclabile. Le due amiche di 12 e 13 anni sono cadute più volte in contraddizioni. Infine, hanno ammesso le loro responsabilità nel delitto.

Il movente è un giallo

Il movente è un giallo. Il riserbo è quasi totale. "Ciò che può essere un movente per un bambino, può non esserlo per un adulto": si è limitato a dire questo il procuratore Mannweiler, aggiungendo che le presunte responsabili "devono essere protette, p roprio perché sono ancora bambine". Una delle ipotesi sulla stampa tedesca è che si sia trattato di una vendetta per aver "preso in giro" una delle due. Non è poi stato ancora accertato se sia stato un omicidio premeditato o se l'aggressione sia avvenuta al termine di una lite. Non si cercano altri complici.

Non sono perseguibili penalmente