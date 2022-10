Lola, uccisa a 12 anni e trovata in un baule: il giallo dei numeri "apposti" sul cadavere

La Francia è sotto shock per il brutale omicidio di una ragazzina di 12 anni, Lola. Il corpo senza vita è stato ritrovato venerdì sera in un baule. La polizia ha già arrestato alcune persone. Era stato il padre della ragazza, portiere di un condominio, a lanciare l'allarme sulla scomparsa della figlia perché non era tornata da scuola al termine delle lezioni. La madre si era poi recata alla stazione di polizia del 19° arrondissement per presentare formalmente la denuncia. Un angolo della capirale tranquillo, vicino al parco delle Buttes Chaumont.

Nelle immagini della videosorveglianza si vede la studentessa entrare nell'atrio del suo palazzo venerdì pomeriggio, e parlare con una giovane donna che nessuno dei condomini ha riconosciuto. Lola sembra preoccupata ma la segue, per scomparire poi nel nulla. Il suo corpo senza vita è stato trovato nelle vicinanze la sera stessa, intorno alle 23:00: un senzatetto ha segnalato alla polizia il ritrovamento di un baule di plastica con dentro un cadavere in rue Manin. Vicino al baule di plastica c'erano due valigie trolley. In base ai primi accertamenti si è trattato di un omicidio, Lola è morta per asfissia, le caviglie e i polsi legati. Le indagini sono state rapide.

Un vicino di casa ha raccontato agli inquirenti che proprio venerdì sera una donna gli aveva chiesto di aiutarla a spostare un baule pesante: sarebbe la stessa giovane donna che appare nelle immagini di videosorveglianza. L'uomo avendo visto del sangue si sarebbe rifiutato. L a donna gli avrebbe promesso soldi legati a un "traffico di organi". Un altro autista avrebbe poi aiutato la donna, che avrebbe poi abbandonat o il baule vicino alla casa della vittima.

Gli inquirenti, sulle tracce dell'auto (di cui c'era una descrizione precisa, una Dacia Lodgy) sono arrivati in una banlieue fuori Parigi, a Bois-Colombes. Tre uomini sono stati arrestati vicino alla scena e una donna proprio a Bois-Colombes (nell'Hauts-de-Seine). Il loro ruolo nella vicenda resta da definire. Anche altre due persone sono state arrestate, secondo quanto riferito nel pomeriggio di ieri a Le Monde da una fonte a conoscenza della questione. I dettagli del giallo sono macabri: sul corpo dell’adolescente sarebbero state trovate due cifre: 1 e 0. Due numeri che non sono stati scritti né incisi, ma "apposti" sulla pelle. Le voci su un presunto traffico d'organi per ora non trovano conferme. Il giallo scuote Parigi. Davanti al palazzo di dieci piani dove abitava la giovane sono stati posti in sua memoria mazzi di fiori e biglietti, e per i suoi compagni di scuola è stato attivato un sostegno psicologico.