Olocausto, il Parlamento Ue commemora il Giorno della Memoria

Giovedì 27 gennaio, Margot Friedlander, sopravvissuta all’Olocausto, si rivolge ai deputati del Parlamento europeo a Bruxelles in una sessione plenaria speciale per il Giorno della Memoria per le vittime dell’Olocausto. 77 anni dopo la liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945, i deputati onoreranno il Giorno della Memoria, o Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto.



Margot Friedländer è nata nel 1921 a Berlino. Nel 1943, sua madre e suo fratello furono deportati ad Auschwitz dove furono entrambi uccisi. All'età di 21 anni si nascose ma fu rintracciata nel 1944 e deportata nel campo di concentramento di Theresienstadt. Fu l'unico membro della sua famiglia a sopravvivere. Insieme a suo marito Adolph Friedlander, che aveva conosciuto a Berlino e che incontrò di nuovo a Theresiensadt, Margot si trasferì negli Stati Uniti nel 1946. È tornata a Berlino nel 2010.



Margot Friedländer viaggia ancora in Germania, per raccontare la sua storia e la sua esperienza di vita, soprattutto nelle scuole. "Mi ascoltano intensamente", ha dichiarato in un'intervista. "Ho ricevuto - non so - un migliaio di lettere. Io dico loro: quello che è successo non può essere cambiato, ma questo è per voi. Questa è diventata la mia missione".