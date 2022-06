Perde mezzo cranio in esplosione per cucinare olio di cannabis: "Pago mio sbaglio"

Stava cucinando olio di cannabis nella sua cucina, quando una scintilla provocata dal suo vecchio frigorifero ha causato un'esplosione che gli ha provoato ustioni su gran parte del corpo e la perdita di una parte del cranio. È sopravvissuto ma con danni psicomotori gravi che gli impediscono di camminare e fare alcuni movimento e ora Niko Brennet, rapper tedesco 37enne conosciuto come Dr. Knarf, ha detto di aver compiuto “un grosso sbaglio” e di stare “pagando” per quello sbaglio. Brenner, di Colonia, ha raccontato la sua situazione dopo l'esplosione che è avvenuta il 6 febbraio 2017. “Il 40% della superficie della mia pelle è ustionata. Finora ho subito quasi 50 interventi chirurgici", ha spiegato.

L'uomo ha anche avuto quattro ictus ed è rimasto paralizzato da un lato: ora si serve di una sedia a rotelle e di un bastone per camminare. Dopo l'esplosione gli è stata asportata quasi metà del cranio per alleviare la pressione sul cervello, per un periodo gli era stata essa una protesi, ma gli causava forti mal di testa, e hanno dovuto toglierla. Padre di un bambino di sei anni ha dichiarato di provare dolore per "il fatto che non potrò mai arrampicarmi su un albero con mio figlio, una cosa che mi fa molto male". Per Brenner, essersi visto per la prima volta dopo l'asportazione di parti del cranio, "è stato uno shock assoluto”. “Sembravo un mostro. Mio figlio aveva un anno all'epoca. Ero terrorizzato che non mi riconoscesse", ha aggiunto.

Ma per lui la cosa peggiore dopo l'incidente è stata "non camminare, non essere più in grado di muoversi correttamente. Mi rattrista non poter più suonare la chitarra, il pianoforte e le tastiere". "Ho fatto un errore enorme, ho messo tutta la mia vita contro il muro e ne sto pagando le conseguenze", ha ammesso il rapper, che però ha assicurato che per lui "Arrendersi non è un'opzione, bisogna continuare ad andare avanti in qualche modo. Prima ero molto egocentrico ed egoista. Adesso con gratitudine ho appreso l'umiltà".