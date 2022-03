I primi oligarchi cominciano a criticare la guerra, si aprono falle nel consenso attorno a Putin

Iniziano a mostrarsi le prime crepe nel consenso attorno a Vladimir Putin dopo la decisione di invadere l'Ucraina. Alcuni oligarchi stanno cominciando a esporsi e a criticare la guerra voluta dal presidente della Russia. I primi a esprimersi pubblicamente sono stati, Oleg Deripaska, miliardario che ha fatto fortuna grazie al business dell'alluminio, e Mikhail Fridman, azionista e fondatore di Alfa Group, un conglomerato privato che opera principalmente in Russia e negli stati dell'ex Unione Sovietica che spazia dalle banche, al settore assicurativo e fino alla produzione di acqua minerale.

Entrambi figurano nella lista del 26 uomini d'affari ritenuti vicini al Cremlino e che sono stati oggetto delle sanzioni europee. Oltre a loro l'Ue ha sanzionato, tra gli altri, Igor Seshin, capo del gruppo petrolifero Rosneft, Nikolay Tokarev, presidente di Transneft, Alisher Usmanov, un uomo d'affari vicino al presidente russo, il banchiere Petro Oleovich Aven e il violoncellista e uomo d'affari Sergei Pavlovich Rolduguin.

Il ruolo degli oligarchi in Russia è centrale nel funzionamento dello Stato in Russia. Gli oligarchi, la maggior parte dei quali si sono arricchiti proprio grazie a Putin, controllano settori strategici dell'economia del Paese, e da Mosca vengono anche usati come operatori del commercio, degli investimenti e del credito nelle regioni di interesse per la Federazione o come agenti di influenza nelle principali capitali occidentali. Sono miliardari con legami strettissimi con il Cremlino che a causa delle sanzioni che l’Occidente ha imposto alla Russia stanno subendo delle ingenti perdite, e che per questo potrebbero adesso mettere i propri interessi davanti alla fedeltà al presidente Putin, o almeno questa è la speranza dell'Europa. Dal 16 febbraio, secondo quanto riportato da Forbes, a causa delle numerose sanzioni economiche messe in atto a livello internazionale, i miliardari russi colpiti hanno già perso quasi 100 miliardi di dollari dal 16 febbraio.

Deripaska ha chiesto la fine del "capitalismo di Stato" in Russia di fronte alla crisi causata dalle sanzioni occidentali. "Questa è una vera crisi qui, e abbiamo bisogno di veri manager della crisi", e anche "di cambiare assolutamente la politica economica e porre fine a tutto questo capitalismo di Stato", ha scritto il miliardario e fondatore del gigante dell'alluminio Rusal su Telegram. A differenza del 2014, quando furono adottate le prime sanzioni dopo l'annessione della penisola ucraina di Crimea da parte di Mosca, "non sarà possibile semplicemente aspettare", ha continuato l'uomo d'affari, che è una delle 50 persone più ricche della Russia.

Fridman, che è nato nell'Ucraina occidentale, ha scritto una lettera nella quale affermava di volere che "finisse lo spargimento di sangue". "I miei genitori sono cittadini ucraini e vivono a Lviv, la mia città preferita. Ma ho anche trascorso gran parte della mia vita come cittadino della Russia, costruendo e facendo crescere le imprese. Sono profondamente legato ai popoli ucraino e russo e vedo l'attuale conflitto come una tragedia per entrambi", ha scritto Fridman. "Questa crisi costerà vite umane e danneggerà due nazioni che sono state fratelli per centinaia di anni. Mentre una soluzione sembra spaventosamente lontana, posso solo unirmi a coloro che desiderano ardentemente che lo spargimento di sangue finisca", ha aggiunto nella lettera, fornita dal suo ufficio.

Gli imprenditori inseriti nella "lista nera" dell'Unione europea, hanno visto i pripri beni congelati e sono stati oggetto di un divieto di ingresso nel territorio europeo. Le liste nere, che hanno effetto immediato, sono le ultime di una serie di sanzioni sempre più punitive che l'Ue ha iniziato a implementare la scorsa settimana, cercando di danneggiare l'economia russa e di ostacolare lo sforzo bellico di Putin. Le misure imposte dagli Stati Uniti e dagli alleati occidentali contro la banca centrale russa hanno poi portato a un forte calo del rublo e a frenetici prelievi di denaro da parte dei cittadini russi, spiega il Financial Times.