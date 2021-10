Supermercato apre la cassa per le persone sole: “Qui potete scambiare due chiacchiere”

La catena di supermercati olandese Jumbo ha annunciato che introdurrà 200 “casse per la chiacchierata” nei suoi punti vendita sparsi nel Paese. La scelta è dedicata ai clienti che vogliono fare la spesa senza fretta e che amano dialogare con l’addetto alla cassa mentre pagano il conto. Un’abitudine non tollerata dai clienti che hanno l’esigenza opposta, quella di fare presto, e che spesso iniziano a sbuffare e a lamentarsi appena un cliente si intrattiene alla cassa.

L'iniziativa si pone il dichiarato obiettivo di combattere la solitudine e mostrare vicinanza alla popolazione anziana. “I nostri negozi sono un importante luogo di incontro per molte persone - ha dichiarato Colette Cloosterman van Eerd, rappresentante della catena Jumbo - e vogliamo giocare un ruolo nell'identificare e ridurre la solitudine”. Gli addetti alle operazioni di cassa, a detta di Cloosterman, “sostengono l'iniziativa e vogliono aiutare le persone a stabilire un contatto reale con loro per genuino interesse”. “È un piccolo gesto, ma molto prezioso, soprattutto in un mondo che si digitalizza e diventa sempre più veloce”, ha spiegato in un post sul sito ufficiale di Jumbo.

Secondo l’organizzazione governativa Statistics Netherlands, il 26% degli olandesi di età superiore ai 15 anni si sente “moderatamente solo”. Tale proporzione sale al 33 per cento tra gli over 75.

La mossa di Jumbo è parte del programma “One Against Loneliness” sponsorizzato dal governo dei Paesi Bassi. Tra le iniziative sostenute dallo Stato olandese c’è anche l’istituzione di un numero verde per le persone sole attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Jumbo ha inoltre garantito che “prenderà in considerazione attentamente le aree in cui la solitudine è un grosso problema” quando sceglierà dove aprire le 200 kletskassas, le casse per fare due chiacchiere. Oltre a queste, verranno aperti anche dei “chat corner” dove i clienti potranno prendere un caffè e scambiare due chiacchiere.