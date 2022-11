Il cospirazionista dei rettiliani bandito dall'Ue per 2 anni. I suoi seguaci sfilano ad Amsterdam

David Icke, cospirazionista britannico e fautore della teoria dei rettiliani, non potrà mettere piede nei Paesi europei dello spazio Schengen per i prossimi 2 anni. Il divieto d'ingresso è scattato su richiesta dell'Olanda, dove l'attivista era atteso questa domenica per intervenire a una manifestazione di protesta ad Amsterdam contro "la dittatura europea" e la guerra in Russia promossa da Samen voor Nederland, piattaforma che riunisce vari gruppi, in particolare no vax e di destra. Lo scrivono i media olandesi.

La decisione delle autorità olandesi è stata presa in ragione dei "disordini" che la presenza di Icke avrebbe potuto generare, e in seguito a consultazioni con la polizia e l'unità antiterrorismo: le sue idee, considerate estreme e polarizzanti, rappresenterebbero un rischio per l'ordine pubblico poiché alimenterebbero "le violenze o le minacce ai politici". I pericoli riguarderebbero l'incolumità dello stesso Icke, in quanto erano previste tre contro-proteste contro la manifestazione di domenica.

Da quanto si evince da un post pubblicato dallo stesso Icke su Instagram, il divieto avrebbe una durata di due anni e avrebbe valenza non solo in Olanda ma in tutti e 25 i Paesi dell'area Schengen (non essendoci controlli alle frontiere all'interno della zona, un Paese può impedire l'accesso a tutta l'area). In seguito alla pubblicazione del post, Icke ha annunciato che avrebbe raggiunto Amsterdam in auto, ma a quanto pare ha desistito. Domenica, del resto, la manifestazione di Samen voor Nederland è stata annullata, anche se alcuni attivisti si sono dati appuntamento a piazza Dam per un sit-in improvvisato.

Icke, ex calciatore professionista, giornalista sportivo della Bbc e ex politico del Partito dei Verdi del Regno Unito, è il propagatore di una teoria del complotto secondo la quale l'universo sarebbe in realtà una matrice olografica segretamente governata da rettiliani, alieni che fingono di essere umani. Molte figure di primo piano della politica e dello spettacolo, fra cui Barack Obama, Justin Bieber, Emmanuel Macron, Katy Perry e Mark Zuckerberg, apparterrebbero a questa categoria. Tra i rettiliani più attivi ci sarebbero i ricchi banchieri ebrei, motivo per cui questa teoria è accusata di antisemitismo.

I rettiliani sarebbero arrivati dalle lontane regioni dell'infinito migliaia di anni fa per raccogliere le risorse del piccolo e apparentemente promettente pianeta blu. Non trovando niente di allettante da mangiare avrebbero deciso di crearsi una dispensa personalizzata: gli umani. Una volta creata l'umanità, i reptoidi si mostrarono alle popolazioni primitive fingendo di essere divinità onnipotenti, dando così origine alle religioni che permisero loro mantenere il potere sull'umanità per secoli. Ancora più perverso: generando credenze diverse, assicuravano una fonte quasi inesauribile di conflitti (e quindi di cibo). In concreto, afferma l'ex giornalista, i rettiliani governerebbero il mondo attraverso una vasta rete di società segrete, tra cui i massoni, gli Illuminati o il gruppo Bilderberg, che obbedirebbero ciecamente agli ordini dei loro padroni rettiliani.

La teoria è riuscita, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti nel 2013, a convincere 12 milioni di americani, ovvero il 4 per cento della loro popolazione. Il dato sale addirittura tra i giovani tra i 18 e i 30 anni di questo campione: tra loro, il 13 per cento crede che i rettiliani controllino il mondo assumendo forma umana.