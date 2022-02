Arrivano le scuole di estrema destra: maschi e femmine separati e latino dai 4 anni

Il Forum per la Democrazia, partito dell’estrema destra olandese, intende aprire una rete di scuole primarie che educhino “in modo completamente diverso” dagli attuali istituti e dunque mettendo in cattedra “molti insegnanti maschi” e formando classi con “ragazzi e ragazze separati”. Non solo, gli alunni dovranno “presumibilmente indossare divise scolastiche” e verranno avviati dalla tenera età alla “musica classica” e all’apprendimento “del latino dai quattro o cinque anni” in su.

Le anticipazioni sul modello di scuola che il partito vuole lanciare a settembre o dall’anno scolastico successivo sono arrivate direttamente da Thierry Baudet, leader della formazione di estrema destra oggi rimasta senza rappresentanti al Parlamento europeo in seguito alle divisioni interne. Quando il Fvd (sigla olandese del partito) contava ancora su una pattuglia di europarlamentari, questi ultimi sedevano tra le fila dei Conservatori e Riformisti europei, dunque a fianco ai deputati di Fratelli d’Italia.

Secondo quanto riferito dalla testata Algemeen Dagblad a inizio mese, i programmi del partito per mettere su le scuole private “sono ancora in fase di elaborazione e quasi tutte le procedure necessarie per la loro creazione non sono ancora state completate”. Il Fvd prevede di aprire inizialmente dieci scuole e spera di poter suonare la prima campanella di inizio delle lezioni a settembre, dopo le vacanze estive. “Ma il prossimo settembre mi sembra piuttosto ambizioso”, ha ammesso Ralf Dekker, membro della Fvd incaricato di elaborare i piani.

Intanto i vertici della partito starebbero già lavorando ai corsi di formazione degli insegnanti. L’idea è quella di mettere su “un complesso educativo coeso” che imprima alle scuole “una chiara svolta classica”. L’obiettivo finale è arrivare a un modello educativo che ricordi il più possibile "le scuole della generazione precedente".