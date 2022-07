L'Olanda avrà centri per i rifugiati nelle navi da crociera al largo della costa

Il governo dei Paesi Bassi sta valutando la possibilità di utilizzare le navi da crociera ancorate al largo delle coste della nazione come alloggi a breve termine per i rifugiati. Lo ha annunciato il Segretario di Stato alla Giustizia, Eric van der Burg, al termine di un colloquio sulla crisi dei richiedenti asilo. Tre grandi navi da crociera sono già state individuate per ospitare circa 3mila persone e una sarà ancorata a Velsen, vicino a IJmuiden, ha detto il Segretario di Stato, per le altre due si sta ancora cercando un luogo di stazionamento. La città di Vlissingen aveva inizialmente accettato ma poi ha cambiato idea.

Come riporta DutchNews.nl i funzionari stanno esaminando la legalità del piano e occorre anche anche trovare il modo di garantire che i rifugiati possano lasciare le imbarcazioni, altrimenti sarebbero tecnicamente in prigione e ciò sarebbe illegale. Il gruppo di aiuto ai rifugiati VluchtelingenWerk ha però definito "assurda" l'idea. “Non c'è bisogno di fare ricerche per capire che non si può fare ciò a persone che sono fuggite da guerre e violenze", ha dichiarato un portavoce, aggiungendo che “accogliere i rifugiati è qualcosa che si fa come società, non in mare".

Ma la situazione del Paese al momento è critica, con centinaia di nuovi richiedenti asilo che dormono all'addiaccio fuori dal centro di accoglienza di Ter Apel a causa della carenza di posti letto e delle lunghe code per la valutazione. Questa situazione, ha detto Van der Burg, è la "dura realtà" e ci vorranno giorni, se non settimane, per risolverla visto che attualmente devono essere trovati ancora a circa 2mila posti letto per raggiungere l'obiettivo di oltre 5.500 posti di accoglienza.