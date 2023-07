Dall'Ue un miliardo di euro per inviare armi all'Ucraina

Dal Parlamento europeo è arrivato il via libera definitivo al piano dell'Unione europea per fornire più munizioni e armi all'Ucraina. Proprio il giorno dopo la conclusione del Summit Nato di Vilnius, la Plenaria di Strasburgo ha dato il suo ok all'Asap (Act in Support of Ammunition Production, l'Atto a sostegno della produzione di munizioni) con una maggioranza schiacciante di 505 voti favorevoli, 56 contrari e 21 astensioni, il piano che metterà sul piatto un miliardo di euro per aumentare la capacità del blocco di produrre armi e munizioni da mandare a Kiev. Tra i contrari i deputati del Movimento Cinque Stelle, con l'eccezione di Fabio Massimo Castaldo che si è astenuto, ma anche i democratici Pietro Bartolo e Massimiliano Smeriglio e i Verdi (ex M5s) Rosa D'Amato e Piernicola Pedicini. Astenuti anche Sergio Berlato di Fratelli d'Italia e altri due ex M5s, l'indipendente Dino Giarrusso e il verde Ignazio Corrao.

"Il voto di oggi segna un altro passo avanti per la sicurezza e la difesa dell'Europa e mostra il nostro fermo sostegno all'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa. Abbiamo raggiunto l'obiettivo più pressante presente nella legge: garantire la fornitura di ulteriori munizioni a Kiev. È una testimonianza della solidarietà dell’Europa ed è essenziale per la nostra sicurezza collettiva", ha dichiarato il popolare rumeno Cristian Bu?oi, relatore del testo. "L'attuale produzione del settore della difesa dell'Unione europea è concepita per il tempo di pace. Ammettiamolo: siamo in guerra; siamo in guerra in Europa", ha scritto il gruppo del Ppe su Twitter nel salutare l'approvazione del testo.

L’Asap, acronimo che in inglese significa anche 'as soon as possible', il prima possibile, a sottolineare così anche la sua urgenza, risponde alla richiesta che l’Ucraina ha rivolto all’Ue, ossia di essere rifornita di più proiettili d'artiglieria calibro 155 mm. L'esercito di Kiev spara 3mila proiettili al giorno e in Ue ne vengono prodotti solo circa 300mila l'anno. Il piano fa parte dell'accordo del Consiglio del 20 marzo 2023 su una proposta a tre livelli sulle munizioni. I Paesi Ue sono stati invitati a inviare urgentemente all'Ucraina munizioni dalle proprie scorte (fase 1), poi hanno deciso di acquistare congiuntamente un milione di munizioni (fase 2) e infine punteranno ad aumentare la capacità produttiva dell'industria europea della difesa. A questo scopo è stato anche previsto un finanziamento di 500 milioni di euro di fondi comunitari.

Secondo il progetto presentato dall'esecutivo comunitario lo scorso tre maggio, in tutto saranno messi a disposizione un miliardo di euro e la metà delle risorse messe a disposizione per il piano arriverà direttamente dalle casse di Bruxelles, mentre i restanti 500 milioni di euro saranno stanziati dai singoli Stati membri che potranno, se lo vorranno, attingere dai fondi del Pnrr o anche da quelli della Coesione.

Durante i negoziati con il Consiglio, i deputati hanno ottenuto che i finanziamenti saranno stanziati per una gamma più diversificata di progetti e che anche le piccole e medie imprese (Pmi) potranno beneficiare di un tasso di finanziamento da parte di Bruxelles più elevato. Inoltre, hanno garantito che i nuovi fondi non saranno resi disponibili a scapito dei fondi di coesione esistenti.

Continua a leggere su Europa.Today.it