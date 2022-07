Al via obbligo di scatola nera nelle nuove auto: cosa cambia per la sicurezza

Entra in vigore da oggi l’obbligo di dotare i nuovi modelli di auto, furgoni, autocarri e autobus in vendita nell’Ue di una serie di dispositivi elettronici, tra cui la cosiddetta scatola nera per autovetture. Il suo nome ufficiale sarà Edr (Event Data Recorder) e servirà a registrare e memorizzare i dati (ad esempio velocità, frenata, attivazione dell’airbag e stato dei sistemi di sicurezza) in caso di incidente stradale. Tuttavia, secondo gli esperti di sicurezza stradale, la scatola nera delle auto non farà la differenza.

Questo perché, a detta dell’European Transport Safety Council (Etsc), le regole fissate da Bruxelles “renderanno i dispositivi praticamente inutili per i ricercatori sulla sicurezza” dal momento che “le specifiche vietano la registrazione di informazioni su ora, data e posizione, che sono essenziali per ricostruire i fatti di una collisione tra veicoli”. I dati delle scatole nere verrano infatti raccolti e aggregati in modalità anonima per venire analizzati solo per la ricerca e lo studio degli incidenti in generale, non per chiarire la dinamica del singolo evento.

Tra le altre novità di oggi c’è anche l’introduzione obbligatoria del sistema Isa, l'Intelligent Speed ??Assistance, un rilevatore di velocità che dovrebbe aiutare chi guida rispettare i limiti imposti dal codice della strada. Ma le regole stabilite, secondo gli esperti dell’Etsc, “potrebbero portare i produttori a costruire automobili con un sistema Isa con vantaggi limitati in termini di sicurezza” e piuttosto orientato ad “infastidire i conducenti”. Criticità anche in questo caso dovute alle caratteristiche legali minime “che consentiranno un sistema di solo avviso che presenta un fastidioso segnale acustico, potenzialmente combinato con informazioni sulla velocità imprecise a causa di sistemi che utilizzano solo un metodo di riconoscimento dei segnali” stradali “basato su una telecamera”.