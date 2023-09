Perché il capo di Ryanair O'Leary è stato colpito con delle torte in faccia

Giornata turbolenta per l’amministratore delegato di Ryanair Michael O'Leary. Il numero uno della compagnia aerea low cost irlandese si trovava davanti al palazzo della Commissione europea a Bruxelles per protestare contro i ripetuti scioperi dei controllori del traffico aereo nell'Ue quando due attivisti per il clima lo hanno colpito con due torte alla crema. "Benvenuto in Belgio", ha detto uno degli attivisti mentre gli tirava la torta in faccia. "Stop all'inquinamento degli aerei", ha detto l'altra attivista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

O'Leary non se l’è presa, anzi ci ha scherzato su. "Accoglienza calorosa a Bruxelles oggi per festeggiare le nostre 7 nuove rotte per l'Inverno 2023: i passeggeri sono così soddisfatti delle nostre rotte e della petizione che stanno festeggiando con una torta. Abbiamo tariffe basse e gustose!", ha scritto su X-Twitter la stessa Ryanair pubblicando una foto di O'Leary sporco di crema.

Continua a leggere su Today.it...