Cos'è il Nuovo Fronte Popolare, la sinistra unita che vuole sconfiggere Macron (ma già litiga)

Pochi, pochissimi giorni, per mettersi d'accordo prima che scadano i termini per presentare le liste in vista delle legislative e tante decisioni da prendere per colmare differenze e lacune. La sfida del Nuovo Fronte Popolare in Francia sembra davvero ardua, nonostante i leader dei principali partiti di sinistra francesi abbiano lanciato rapidamente un appello all'unità per battere l'ultradestra targata Jordan Bardella e Marine Le Pen. Dopo la batosta elettorale la mossa del presidente Emmanuel Macron di indire elezioni anticipate, fissate per il 30 giugno e il 7 luglio, ha lasciato di stucco mezza Francia. E tutta l'Europa. Le famiglie di sinistra si erano frantumate prima di queste Europee, con una campagna basata soprattutto sulle differenze. Quando centinaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di arginare i "facho" (diminutivo francese per fascisti) del Rassemblement National, l'urgenza di un appello all'unità è parso evidente. Meno scontata invece sta risultando la capacità dei vari leader di costruire in così breve tempo una piattaforma comune che tenga insieme socialisti, verdi, ecologisti e tutte le anime della sinistra transalpina.

Dalla piazza all'accordo

L'annuncio è arrivato allo scoccare delle 23 di lunedì 10 giugno. Davanti a centinaia di attivisti, che si erano riuniti con bandiere in strada per protestare contro l'ultradestra, si sono presentati il parlamentare di La France Insoumise (Lfi) François Ruffin, l'ecologista Marine Tondelier, il comunista Fabien Roussel e il socialista Olivier Faure, accompagnati dal "ribelle" di Lfi Manuel Bompard, per annunciare un accordo di principio volto a costituire il Nuovo Fronte Popolare. L'idea di un "campo largo" di sinistra non è originale. Il primo Fronte popolare risale al 1936. Spinto dalle masse popolari, ottenne importanti risultati una volta eletto, ma durò appena due anni. Nonostante la breve durata, viene considerato una pietra miliare della sinistra transalpina, non a caso invocato in piazza dopo il 9 giugno.

Il tentativo più recente risale ad appena due anni fa, con la costituzione della Nuova unione popolare ecologista e socialista (Nouvelle union populaire ecologiste et socialiste - Nupes), quando per competere con Macron e battere l'estrema destra, la sinistra presentò un solo candidato per collegio elettorale. Socialisti, verdi e comunisti si unirono alle proposte della France insoumise: salario minimo a 1400 euro, abbassamento dell’età pensionabile a 60 anni, congelamento del prezzo dei beni di prima necessità. Altra proposta: spostare una parte dei poteri dal presidente al parlamento. L'esperimento in parte funzionò, ottenendo 151 seggi all'Assemblea Nazionale, contro gli 89 della compagine di Marine Le Pen. Peccato che l'esperimento sia durato meno di un café allongé, con la Nupes che si è dissolta rapidamente e i vari leader che hanno deciso di riprendersi ciascuno la sua nicchia di elettorato. Perché riprovarci?

Uniti ma divisi

Dopo il 9 giugno il Giano Bifronte Bardella-Le Pen fa davvero paura. I sondaggi danno il partito Rn al 31,5% dei voti, con un margine elevatissimo sia rispetto al gruppo centrista di Macron che dei socialisti. Se la crisi del capo dell'Eliseo è stata un'occasione per la destra alle Europee, potrebbe esserlo anche per la sinistra, se solo fosse capace di approfittarne. Il relativo successo del 2022 fa ben sperare e potrebbe rivelarsi una strategia funzionale a non disperdere voti. Tutti da chiarire invece i termini dell'accordo. In prima linea c'è una vecchia conoscenza della sinistra d'Oltralpe, quel Jean Luc Mélénchon candidato per ben tre volte alle presidenziali senza mai riuscire a raggiungere l'Eliseo, proprio come Le Pen. Tutti gli alleati temono voglia assumere la leadership e hanno già messo le mani davanti.

"Abbiamo bisogno di una coalizione che riunisca persone capaci di mettersi d’accordo in modo democratico. Non ci sarà alcun allineamento con nessuno", ha detto Faure del Partito socialista. "Una coalizione non è un leader che decide per tutti gli altri, è un dialogo permanente, un modo di lavorare democratico e fraterno", ha sottolineato. Mélenchon dal canto suo ha postato su X: "Ora l'Unione. Urgente, forte, chiara", ma in piazza non ha esitato a mettere in evidenza "la responsabilità disastrosa di tutti coloro che ci hanno negato la possibilità di entrare uniti in questa battaglia, affinché potessimo lottare per la leadership contro il Rassemblement National". La stoccata era diretta in particolare a Raphael Glucksmannal, leader del partito "Place publique" appena rieletto eurodeputato conquistando la terza piazza in questa tornata elettorale. Un risultato utile per parlare forse di resurrezione del centrosinistra ma che le urne hanno dimostrato non essere sufficiente ad arginare l'ondata nera di Bardella.

Le resistenze di Place publique

Anche stavolta la France Insoumise ha lanciato le sue proposte per una "piattaforma di rottura": ancora l'abbassamento dell'età pensionabile, la riforma del sistema fiscale, a cui si è aggiunto il riconoscimento di uno Stato palestinese. Glucksmann, che rivendica il merito di aver riportato in vita la sinistra di Jacques Delors, defunto ministro delle Finanze francese, ha dalla sua l'appoggio dell'ex presidente francese François Hollande e dell'ex primo ministro Bernard Cazeneuve, che però si erano sempre detti contrari al Nupes. L'entourage di Glucksmann, parlando a L'Opinion l'11 giugno, ha chiarito: "Non c'è stato e non ci sarà alcun accordo con La France Insoumise. Place Publique ha firmato un testo in cui si afferma che tutti i partiti di sinistra faranno tutto il possibile per lottare contro l'estrema destra, ma ciò non va a scapito dei nostri principi fondamentali. Stabiliamo le condizioni, se non sono d’accordo non faremo parte di questa cosa". In breve: Glucksmann vorrebbe evitare di disperdere il consenso raggiunto a queste Europee dal suo partito e soprattutto che Mélenchon si ricandidi come referente politico della sinistra.

Un'ipotesi di leader

A France 2, il volto di Place Publique ha fatto un passo indietro sulla propria candidatura, proponendo invece la figura di Laurent Berger, che si è distinto nel corso della mobilitazione sociale contro la riforma delle pensioni voluta da Macron. Il leader sindacale di stampo riformista, ha detto Glucksmann, sarebbe l'uomo ideale per "realizzare un progetto di giustizia sociale ed ecologica" in grado al contempo di "riconciliare i francesi". Se Place publique ha dalla sua un numero maggiore di consensi, il resto della coalizione in sede di negoziati può sfruttare un ricatto, neppure tanto sotteso: chi impedirà l'unione della sinistra sarà ritenuto responsabile dell'arrivo di Jordan Bardella al potere. "Vogliamo vincere insieme o vogliamo perdere separatamente?" ha chiesto il deputato di Lfi Ruffin subito dopo l'annuncio del Nuovo Fronte popolare. I giorni per decidere sono pochissimi. In base al decreto presidenziale pubblicato il 10 giugno, le candidature per le elezioni legislative dovranno essere presentate dal 12 al 16 giugno, con la campagna elettorale che inizierà il 17 giugno. Se cammineranno o meno sotto braccio le anime di sinistra lo si scoprirà solo in queste ore.