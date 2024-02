Nuova serie di sanzioni contro la Russia, tutte le misure per fermare Putin

La morte in galera di Alexey Navalny ha spinto l'Occidente a provare ad aumentare ancora la pressione sulla Russia di Vladimir Putin. Dopo settimane di stallo l'Unione europea ha approvato oggi (mercoledì 21 febbraio) un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca e ieri gli Usa hanno annunciato che faranno lo stesso. "Gli ambasciatori dell'Ue hanno appena raggiunto un accordo di principio su un 13esimo pacchetto di sanzioni nel quadro dell'aggressione della Russia all'Ucraina", ha dichiarato la presidenza di turno belga, definendo l'intervento "uno dei più ampi approvati" dall'Europa. Il pacchetto sarà formalmente approvato in tempo per il secondo anniversario dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio.

L'intervento prevede l'aggiunta di 193 entità e individui all'elenco di coloro ai quali è vietato viaggiare nell'Ue o svolgervi attività commerciali, ma non contiene nuove misure contro specifici settori economici. Le nuove misure si concentrano sulle reti di approvvigionamento che supportano le forze armate russe, in particolare la catena di approvvigionamento dei droni. Ventisette aziende sono state aggiunte alla lista dell'Allegato IV, il che significa che le imprese europee non possono vendere loro beni a doppio uso, civile e militare. A questo scopo le sanzioni includono restrizioni al commercio tra le aziende dell'Ue e tre società cinesi accusate di aver rifornito l'esercito russo. Viene poi inserito nella lista nera il ministro della Difesa nordcoreano per l'invio di missili e proiettili a Mosca e alcune aziende indiane, turche e serbe sono state prese di mira per aver contribuito allo sforzo bellico di Mosca.

La lista nera dell'Ue adesso comprende più di 2mila persone o entità, ricorda la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per la quale Bruxelles sta mantenendo alta "la pressione sul Cremlino". "Dobbiamo continuare a indebolire la macchina da guerra di Putin", ha scritto su X. L'Ungheria di Viktor Orban aveva bloccato finora l'adozione di questo nuovo pacchetto di sanzioni, ma alla fine ha rinunciato al suo veto. "Credo che l'Unione europea stia prendendo la decisione sbagliata", ha dichiarato questa settimana il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, secondo cui "è stato dimostrato che questi pacchetti di sanzioni hanno un impatto molto maggiore sull'Europa che sull'economia russa".

Venerdì (23 febbraio) sarà invece annunciato il pacchetto di interventi Usa. Si tratterà di un "importante pacchetto", ha spiegato ieri il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, anticipando che "quello che vedremo sarà un regime di sanzioni che non solo è stato progettato per ritenere Putin responsabile per i due anni di guerra in Ucraina, ma anche specificamente integrato con ulteriori sanzioni relative alla morte di Alexey Navalny".

Dall'invasione della Russia nel 2022, gli Stati Uniti di Joe Biden e l'Europa hanno annunciato una serie di sanzioni che speravano potessero danneggiare la Russia economicamente e militarmente. Sono state tagliate fuori dai mercati finanziari occidentali le maggiori banche e aziende russe, sono stati congelati centinaia di miliardi di dollari di beni della banca centrale russa e sono state adottate misure volte a frenare il flusso di tecnologia militare verso la Federazione. Ma le sanzioni non sono riuscite a fiaccare la capacità del Paese di resistere economicamente come si sperava. Proprio il mese scorso, il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che l'economia della nazione starebbe crescendo più rapidamente del previsto, anche trainato dall'economia di guerra stessa.

Prima del 2022, Stati Uniti e Unione europea avevano imposto sanzioni alla Russia in risposta all'annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014. Dopo l'invasione su larga scala Washington ha aggiunto un divieto di importazione negli Stati Uniti di petrolio russo e gas, la sospensione delle normali relazioni commerciali con la nazione ma anche con la Bielorussia, il divieto alle sue aziende di servizi di trasporto marittimo per le esportazioni di petrolio russo al di sopra di un prezzo massimo di 60 dollari al barile, lo stop alle importazione negli Usa di oro, diamanti, frutti di mare e bevande alcoliche e il divieto di esportazione di tutti i beni di lusso vero la Russia. Vietato anche alle compagnie della federazione l'uso dello spazio aereo statunitense e l'entrata nei porti statunitensi.

Tra le persone direttamente colpire da Washington e Bruxelles ci sono il presidente Putin, il suo ministro degli Esteri Sergey Lavrov, il premier Mikhail Mishustin, ma anche gli altri membri del governo e della Duma. Oltre alle sanzioni su 2mila persone ed entità, Bruxelles ha disposto, tra le altre cose, anche il divieto di acquistare petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati (con eccezioni per alcuni Paesi fortemente dipendenti), ma anche acciaio, prodotti siderurgici e ferro, oro e diamanti, compresi i gioielli ma non si è spinta fino al divieto di importazione di gas, che resta fondamentale per diverse nazioni del blocco.