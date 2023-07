C'è davvero una nuova emergenza migranti? L'Italia la via d'accesso più ambita

"Cimiteri marini" li ha definiti l'eurodeputato Pietro Bartolo nel corso della plenaria del Parlamento europeo del 12 luglio. Il riferimento è alle acque del Mediterraneo che vedono migliaia di persone morire ogni anno nel tentativo di approdare nel territorio europeo, in particolare sbarcando in Italia, Spagna e Grecia. Mentre gli Stati membri, guidati da Giorgia Meloni, cercano di definire un nuovo pacchetto sulle migrazioni volto ad esternalizzare le frontiere europee e ad appaltare a governi autoritari la loro gestione, si susseguono naufragi e incidenti, abusi nelle prigioni libiche e maltrattamenti ai confini. In questo articolo cerchiamo di capire quali sono e come sono cambiate in questi anni le rotte dei migranti, analizzando anche i principali Paesi di provenienza.

Da terre e mari

La geografia della miseria e della speranza si rileva su vari fronti. Se il Mediterraneo centrale rimane l'area con maggiore intensità di viaggi, con approdo principale in Italia, la via del mare viene presa anche nell'area del mediterraneo orientale, dove la meta principale rimane la Grecia. Dal 2018 si è inserita con prepotenza una nuova rotta: quella che dall'Africa occidentale si dirige verso le Canarie, quindi in Spagna. Per quanto concerne gli spostamenti via terra, oltre alla classica rotta dei Balcani occidentali, a seguito della guerra in Ucraina si sono intensificati i passaggi illegali attraverso quelle che Frontex definisce le "Frontiere delle terre dell'Est". Ricordando che stiamo sempre parlando di essere umani, vediamo nel dettaglio i dati e i numeri del fenomeno.

Questa mappa elaborata da Frontex presenta l'attuale situazione migratoria in Europa. Ogni cerchio rappresenta una delle principali rotte migratorie verso l'Unione europea.

Via Mediterranea

Il Mediterraneo centrale rimane l'area dove più intensi sono gli accessi dei migranti che approdano, quando ci riescono, soprattutto in Italia. Nel periodo tra gennaio e giugno 2023, il numero di attraversamenti illegali della frontiera ha raggiunto quota 65.571 persone. Secondo i rilievi di Frontex, i principali Paesi di origine sono la Costa d'Avorio (7900), seguono con oltre 7mila persone sia l'Egitto che la Guinea. Sfiorano invece le 6mila persone sia il Pakistan che il Bangladesh. Se si fa un confronto con i dati degli ultimi venti anni si può notare come le cifre siano aumentate in maniera incredibile. Più l'Unione europea inserisce norme restrittive ai viaggi, maggiori sono gli accessi illegali. Nel 2008 su questa rotta erano stati rilevati "appena" 3588 ingressi illegali. Il record di arrivi finora è stato rilevato nel 2016 con oltre 181mila arrivi.

Quest'anno risulta invece di gran lunga meno frequentata la rotta del Mediterraneo occidentale, che dal Marocco vede dirigersi i migranti verso il sud della Spagna. In questo primo semestre si sono registrati 4.919 arrivi di persone provenienti principalmente da Marocco, Algeria, Guinea, Siria e Sudan. In quest'area il record di ingressi si era avuto nel 2018: 56.245 persone partite principalmente dal Marocco. Si trattava in gran parte di migranti originari dei paesi sub-sahariani, ma verso la fine di quell'anno iniziò ad aumentare anche il numero di marocchini.

Sempre nel Mediterraneo, ma spostandoci ad Est, sono stati 13.167 gli ingressi rilevati nei primi sei mesi del 2023. Qui sono stati notati da Frontex alcuni cambiamenti. Nel 2021 è stata rilevata una diminuzione di accessi in Grecia, mentre Cipro aveva subito una pressione migratoria significativamente più forte rispetto agli anni precedenti, con un raddoppio degli arrivi sulle sue coste arrivati a raggiungere quota 12.350. Quest'anno provano ad accedere in Europa da quest'area soprattutto i siriani (3468), cui si sommano quasi 1500 palestinesi e altrettanti afghani. Sfiorano gli 800 arrivi gli iracheni e i somali.

Accessi balcanici

I Balcani occidentali continuano a rappresentare un punto di accesso rilevante per i migranti, che tradizionalmente provano a passare dai confini comuni meridionali con Grecia e Bulgaria prima di dirigersi a nord e tentare di uscire dalla regione passando da Ungheria, Romania, Croazia o Serbia. Dopo il record di arrivi nel 2015 (oltre 764mila persone), il numero di migranti che hanno scelto questa rotta è diminuito in modo costante per alcuni anni per poi riprender a salire dal 2019 in poi. Per questo primo semestre dell'anno Frontex ha segnalato 39.580 ingressi. I primi 5 paesi di origine sono in questo caso Siria (20327), Afghanistan (3921), poi Turchia e Pakistan. Per una mole ingente di persone (6635) l'origine viene classificata però come "sconosciuta".

Nuove tratte

Ci sono poi alcuni percorsi che per anni sono rimasti marginali per le migrazioni ma che negli ultimi tempi hanno registrato degli incrementi per un mix di ragioni. Parliamo ad esempio delle partenze che dalle regioni dell'Africa occidentale si dirigono verso le Isole Canarie in Spagna. Dopo essere rimasta scarsamente utilizzata per molti anni, questa rotta verso l'Europa ha iniziato a riscuotere "maggior successo" a partire dal 2018, con un record di arrivi registrato nel 2020 pari a 23.029 persone. In questo primo semestre sono 6.408 le persone che hanno raggiunto l'Europa seguendo questo percorso. Le origini principali sono da Marocco, Senegal, Costa d'avorio, Guinea e Mali.

Ci sono poi i circa 6000 chilometri che l'Ue definisce le "Frontiere delle terre dell'Est", che corrono tra Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Federazione Russa e gli Stati membri orientali, cioè Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Slovacchia e Romania. Per anni quest'enorme area ha registrato cifre irrisorie di accesso, ma a partire dal 2021 ha subito una pressione migratoria senza precedenti. Secondo Frontex, questo significativo aumento può essere ricondotto ad una crisi dei migranti "creata artificialmente" dal regime del leader bielorusso Lukashenko. Si è passati da 667 accessi illegali del 2020 agli 8184 del 2021. Da gennaio a giugno 2023 sono stati registrati 2.312 accessi, la stragrande maggioranza (1732) provenienti dall'Ucraina. Siria, Afghanistan, Iraq e Iran gli altri Paesi di origine.