Nuova tragedia nel mar Mediterraneo: oltre 2500 i migranti morti per raggiungere l'Europa nel 2021

Almeno quattro persone sono morte in seguito al ribaltamento di una imbarcazione con decine di migranti a bordo al largo dell'isola di Creta. Altre 90 persone sono riuscite a raggiungere uno sperone roccioso nelle vicinanze e la guardia costiera greca sta provvedendo a portarli in salvo. Si tratta della seconda tragedia nel giro di poche ore nel mar Egeo: mercoledì un'altra imbarcazione è affondata vicino all'isola di Folegandros, con un bilancio di morti impreciso per via dell'alto numero di dispersi (si parla di dozzine). L'Alto commissariato Onu per i rifugiati, l'Unhcr, ha definto questa la più grave tragedia nell'Egeo del 2021, anno in cui sono stati più di 2.500 i morti tra i migranti che hanno provato a raggiungere l'Europa, stimano le stesse Nazioni Unite.

Se la rotta più al centro dei riflettori negli ultimi mesi, quella che dalla Bielorussia porta in Polonia, sembra non avere raggiunto quei picchi temuti dalle autorità di Varsavia e di Berlino (e in generale dell'Ue), la rotta verso Grecia e Italia continua invece a essere tra quelle più battute: come sottolineano le autorità di Atene, i migranti cercano di raggiungere la Grecia continentale o l'Italia dalla costa turca dell'Egeo o da altri stati del Mediterraneo orientale. Gli ufficiali della guardia costiera greca hanno stimato che circa 11.000 persone sono riuscite a raggiungere l'Italia per questa rotta negli ultimi mesi. Non ci sono dati ufficiali su quante persone siano morte, sottolinea l'agenzia stampa Dpa.

La mancanza di dati sarebbe dovuta, stando alle denunce di diverse ong, anche al nuovo approccio di Atene all'immigrazione. Lo scorso novembre, una ong norvegese impegnata nei salvataggi di migranti nella zona del mar Egeo, ha denunciato la guardia costiera greca di aver provato a respingere verso le acque turche una imbarcazione con 382 persone, per lo più richiedenti asilo. Un'accusa che confermerebbe altri casi di respingimenti in mare, illegali secondo le norme internazionali, che sarebbero stati attuati dalla Grecia negli ultimi mesi.

Tale situazione avrebbe reso il percorso attraverso la Grecia più pericoloso, gli operatori umanitari affermano che i richiedenti asilo stanno provando un'altra strategia: entrare in Croazia attraverso la Bosnia ed Erzegovina. Come racconta Politico, è un percorso che gli afgani, in particolare, stanno utilizzando per fuggire dal regime dei talebani. Al confine, tuttavia, le ong avvertono che non ci sono abbastanza alloggi per ospitare temporaneamente questi richiedenti asilo con l'arrivo dell'inverno. E diversi reportage e testimonianze avrebbero accertato casi di respingimenti (anche violenti) da parte delle autorità croate.