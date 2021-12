La ‘no-vax’ Romania è l'unico Paese Ue senza zone rosse e con due regioni verdi

Pochi immunizzati, ma anche pochi contagiati. La Romania è il secondo Paese meno vaccinato dell’Unione europea, alle spalle della sola Bulgaria, ma risulta anche l’unico tra i ventisette dell’Ue ad avere ancora due regioni in zona verde, sei in zona arancione e nessuna in zona rossa nell’ultima mappa del rischio epidemiologico pubblicata dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il Paese dell’Est Europa, con un tasso di vaccinazione completa al 39 per cento (l’Italia è al 73,5 per cento), ha addirittura migliorato la sua performance rispetto alla scorsa settimana, quando nessuna delle sue regioni si trovava in zona verde.

Nel mentre, il resto del continente è alle prese con la quarta ondata che ha tinto di rosso la mappa del rischio epidemiologico pubblicata ogni giovedì dagli esperti Ue. L’area rosso scura, colorazione che indica il superamento dei 500 contagi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane, si è allargata a macchia d’olio e comprende ormai l’intero territorio di oltre 15 Paesi Ue.

L’incidenza relativamente bassa di contagi in Romania accompagnata da un modesto tasso di vaccinazione non deve però portare alla conclusione che il vaccino non serva. La variante Delta ha infatti dilagato nel Paese negli ultimi due mesi. Solo ad ottobre sono stati registrati oltre 400.000 casi positivi e sono morte 10.700 persone, registrando un tasso di mortalità per numero di abitanti tra i più alti al mondo.

Il picco dei decessi si è verificato il 2 novembre scorso, quando nel Paese di 19 milioni di abitanti (meno di un terzo dell’Italia) sono morte 591 persone a causa del Covid.