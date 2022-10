Norvegia e Russia contro il tetto al prezzo del gas. E i governi Ue restano divisi

La richiesta degli oltre quindici governi europei - compreso quello italiano - di introdurre un tetto al prezzo del gas non vede rivali solo all’interno dell’Ue ma anche fuori dei confini dell’Unione. Alla scontata opposizione della Russia al cosiddetto price cap che, ha minacciato Vladimir Putin, porterebbe a uno stop immediato di tutte le forniture di metano russo all’Ue, si è aggiunta oggi quella della Norvegia. Dall’inizio della guerra le esportazioni energetiche di Oslo verso il resto d’Europa sono aumentate vertiginosamente e il governo scandinavo non sembra intenzionato a tollerare un tetto ai profitti delle sue aziende energetiche.

"Il governo norvegese non raccomanda il tetto al prezzo al gas”, ha tagliato corto Terje Aasland, ministro norvegese dell’Energia, invitato oggi alla riunione informale tra i suoi omologhi Ue a Praga. “Pensiamo che la soluzione sia da costruire in un quadro commerciale”, ha aggiunto. “Dirò ai ministri europei quello che è il punto di vista del governo norvegese”, ha detto il rappresentante del governo di Oslo prima della riunione nella quale si sono riproposte le spaccature delle settimane precedenti.

A far sentire la propria voce contro il price cap sono state anche le autorità russe, con toni decisamente più aggressivi nei confronti dell’Ue e dei suoi Stati membri. “Mosca non fornirà energia ai Paesi che impongono tetti ai prezzi, a chi gioca sporco e ricatta senza vergogna”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin. “La Russia - ha aggiunto - non pagherà di tasca sua per il welfare di altri e non agirà contro i suoi interessi”. Le minacce sono arrivate anche da parte di Alexei Miller, numero uno di Gazprom, secondo il quale “non c'è alcuna garanzia che l'Europa sia in grado di superare l’inverno” senza il metano proveniente dalla Russia.

Al netto degli avvertimenti di Mosca, i governi dell’Ue restano divisi su come reagire alla crisi del caro bollette. “Applicare un tetto massimo o un corridoio al prezzo” del metano “sul mercato all’ingrosso” è tra le opzioni citate nel documento finale della riunione tra i ministri dell’Energia. Tuttavia, “le opinioni divergono su questa opzione” e sul fatto che “tale misura sia possibile ed economicamente efficiente o se possa portare a razionamento, arbitraggio o sussidi”. Divisioni che complicheranno il lavoro della Commissione europea, chiamata a cercare una difficile mediazione entro il vertice a Bruxelles del 20 e 21 ottobre.