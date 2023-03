La Norvegia vuole attrarre turisti con il "miglior treno d'Europa"

La Norvegia vuole portare l’esperienza del viaggio in treno ad un nuovo livello: più spazio per i passeggeri, più comfort, ristoranti e aree gioco per i bambini a bordo. La società Noske tog, responsabile della gestione del settore ferroviario e di proprietà del ministero norvegese dei Trasporti e delle Comunicazioni, ha affidato alla svizzera Stadrel Rail la produzione di un nuovo tipo di treno, ben diverso da quelli che attualmente percorrono le lunghe tratte norvegesi.

La nuova classe di treni sarà equipaggiata interamente con sedili reclinabili per diventare letti entro carrozze che non conteranno più di tre posti per fila, una configurazione unica in Europa. All'interno dei vagoni sarà presente un’area giochi per bambini, nonché un vagone bistrot, con la possibilità di servirsi in qualsiasi momento. Il viaggio sarà più confortevole anche per le persone con disabilità, almeno quattro posti saranno riservati per coloro che si muovono su una sedia a rotelle, i quali non avranno problemi a salire sul vagone grazie alla presenza di due montacarichi, ed a spostarsi lungo il treno favoriti dagli ampi corridoi.

L’ordine da 730 milioni di euro effettuato da Noske tog prevede la costruzione di 17 treni, composti ciascuno da otto vagoni, in grado di raggiungere una velocità massima di 200 chilometri orari. A seconda del percorso che dovranno affrontare, alcuni di questi treni saranno dotati di trazione elettrica, altri di motore a diesel, mentre su altri ancora saranno montati motori capaci di combinare diesel ed elettricità ("flirt-nex"). Øystein Risan, amministratore delegato di Norske tog, ha evidenziato che si tratta del raggiungimento di una nuova frontiera in questo settore, la prima consegna dovrebbe avvenire già nel corso del 2025, quando i primi treni verranno testati sulla linea Oslo-Bergen, la stessa sulla quale entreranno in funzione l’anno seguente.

Come riporra la Welt, tutti i nuovi mezzi sostituiranno i vecchi entro il 2027, anno in cui i vecchi treni raggiungeranno la loro aspettativa di vita tecnica. La Norvegia spera di diventare così una meta più attrattiva per i turisti, contando sul fatto che la prospettiva di spostarsi su rotaia dentro confortevoli aree notturne o seduti su sedili reclinabili potrebbe incoraggiare anche i viaggiatori meno adattabili. I nuovi treni percorreranno alcune luoghi altamente panoramici, attraversando foreste, laghi, parchi nazionali e vaste distese di neve. Norske tog As si è riservata la possibilità di ordinare molti altri di questi treni, fino a 100, in modo da renderli i protagonisti di tutte le tratte a lunga percorrenza del Paese. Tecnicamente questi treni sono progettati per poter circolare anche lungo le ferrovie danesi e svedesi, lasciando aperta la possibilità di estendere presto la rete di collegamento verso destinazioni quali Copenaghen o Göteborg