Il Nord Stream potrebbe tornare a pompare gas russo in Europa

I maggiori assicuratori tedeschi, Allianz e Munich Re, hanno deciso di rinnovare la copertura per il danneggiamento del gasdotto Nord Stream 1, colpito da un presunto attacco di sabotaggio lo scorso autunno. Si tratta di un segnale che fa pensare che in futuro la conduttura potrebbe tornare a pompare idrocarburi russi in Europa attraverso la Germania, in caso di fine dela guerra in Ucraina e di miglioramenti nei rapporti col Cremlino. Una decisione apparentemente in contrasto con la scelta di Berlino di recidere i legami con Mosca e condurre il Paese verso una piena autonomia dal gas della federazione governata da Vladimir Putin.

Il sostegno finanziario delle compagnie assicurative è fondamentale per il futuro del gasdotto, rimasto per oltre un decennio la via preferenziale per l’arrivo del gas russo in Europa, ma oggi inutilizzato. Secondo la Reuters, che cita fonti rimaste anonime per ragioni di sicurezza, il governo di Olaf Scholz non si sarebbe opposto alla scelta degli assicuratori, anche se la cancelleria ha rifiutato di rilasciare un commento. Mosca detiene una partecipazione all’impianto pari al 51%, attraverso Gazprom, poi oltre ai tedeschi, nell’azionario sono presenti anche la francese Engie e l’olandese Nederlandse Gasunie, anch’esse favorevoli a preservare la funzionalità del gasdotto danneggiato. La polizza rinnovata prevede la copertura per i danni riportati dall’impianto, nonché per i problemi seguiti all’interruzione dell’attività. La presenza di questa assicurazione facilita enormemente l’avvio dei dispendiosi lavori di riparazione, che potranno sfiorare il mezzo miliardo di euro, in vista di una futura ripresa del traffico di idrocarburi nelle profondità del Mar Baltico.

Come riportato da una delle fonti di Reuters, la tolleranza di Berlino non cancella la volontà del governo del Paese di sganciarsi dalle forniture energetiche russe. Nonostante le importazioni di gas dalla Russia siano consentite dall’Unione europea, la Germania, come tutto l’Occidente, sta cercando vie alternative. Dall’inizio del conflitto ucraino la presenza di gas russo all’interno dei Paesi membri dell’Ue è calata da un buon 40% a meno del 10%. Il portavoce del ministero dell’Economia tedesco ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di smettere di importare gas naturale da Mosca. "La Russia si è dimostrata un partner inaffidabile, l’Europa ha bisogno di energia pulita e di slegarsi dalle importazioni di combustibili fossili", ha affermato.

Secondo Veronika Grimm, esperta economica del governo che consiglia la cancelleria, nonostante la precedente politica energetica stretta con Mosca non sia più praticabile, in tanti sperano ancora che si possano riallacciare i legami col Cremlino, partendo proprio dal rilancio del Nord Stream 1. Michael Kretschmer, leader conservatore della Sassonia orientale, ha dichiarato al quotidiano Berliner Zeitung che il gasdotto dovrebbe essere riparato e Berlino non dovrebbe scartare la possibilità d’importare nuovamente attraverso di esso. Fino al mese scorso non c’era alcun progetto di riparazione del gasdotto attivabile nel medio periodo, sempre secondo le fonti anonime, il Nord Stream doveva essere semplicemente sigillato.