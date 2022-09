Scoperta quarta falla nel Nord Stream, la Svezia: "Probabile terza esplosione"

La Guardia costiera svedese ha scoperto una nuova fuga di gas dalle condutture di NordStream 1 e 2, che porta il numero totale di perdite a quattro, come riportato dall'emittente svedese Channel 4. "Un'altra fuga di gas è stata scoperta nel Mar Baltico", conferma la Guardia Costiera. "Ciò significa che sono state rilevate un totale di quattro perdite nel Nord Stream 1 e 2", ha precisato l'emittente durante una trasmissione in diretta. Due delle perdite nel NordStream sono avvenute nell'area danese del Mar Baltico, altre due nell'area appartenente alla Svezia.

L'unità di intelligence della polizia svedese (Saepo) si è assunta l'incarico di indagare sulle fughe di gas e non ha escluso la possibilità che dietro al presunto sabotaggio ci sia "una potenza straniera". Secondo quanto riporta il quotidiano svedese Aftonbladet, il sismologo Barn Lund dell'Università di Uppsala, non esclude che nella zona sia avvenuta un'altra esplosione. L'uomo aveva già dichiarato martedì che erano state registrate due esplosioni in prossimità delle perdite, la prima alle 2.03 della notte di lunedì, si è verificata vicino alla fuga del Nord Stream 2, a sud-est di Bornholm. La seconda esplosione è avvenuta vicino alle due falle sul Nord Stream 1 vicino a Simrishamn, registrata alle 19.04 di lunedì e con una magnitudo di 2,3 sulla scala Richter, più di cinque volte più potente della prima.