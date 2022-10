"Perdita di gas dal Nord Stream 2 aumenta", l'allarme della Svezia

La Guardia costiera svedese smentisce le dichiarazioni di Gazprom, che aveva annunciato la riparazione di tutte le falle dei due gasdotti Nord Stream. Secondo Stoccolma, il Nord Stream 2 continua a perdere metano, e anche in maniera più corposa.

Dopo un sorvolo sui punti di fuoriuscita effettuato stamattina la perdita dal Nord Stream 1 non era più visibile e quindi si poteva dire che si era fermata, hanno dichiarato le autorità svedesi. Tuttavia, "quella più piccola proveniente dal Nord Stream 2 è invece leggermente più grande di ieri" e misura circa 30 metri di diametro.

Le prime falle sui gasdotti russi che attraversano il mar Baltico erano state segnalate lo scorso martedì dalle autorità danesi. Da allora, le perdite sono aumentate e secondo l'Istituto norvegese per la ricerca sull'aria hanno portato al rilascio di oltre 80.000 tonnellate di metano, più di quattro volte le emissioni annue di metano nazionali norvegesi dell'industria petrolifera e del gas. La Russia è stata accusata di aver provocato le falle per mettere ulteriore pressione sull'Ue riducendo le forniture di gas. Accuse respinte da Mosca che ha assicurato di stare lavorando per fermare le perdite.