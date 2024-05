Nonno uccide i nipoti di 9 e 14 anni, poi si suicida

La Spagna è sotto shock dopo che un uomo armato di 72 anni si è barricato in casa nella notte a Granada, in Andalusia, e ha ucciso i due nipotini di 9 e 14 anni, per poi suicidarsi. Secondo le prime informazioni date dalla Guardia Civile. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio i nipoti minorenni dal pomeriggio di domenica. Inutile il tentativo dei negoziatori di ottenere la liberazione dei bambini: all'irruzione della Guardia Civile nell'abitazione sono stati rinvenuti i tre cadaveri. L'uomo avrebbe ucciso i due minori, per poi suicidarsi.

Secondo fonti citate dalla radio Cadena Ser, la madre dei ragazzi e figlia del 72enne omicida era morta due mesi fa in un incidente stradale a Loja (Granada) in cui il padre era alla guida dell'auto.

E, una settimana dopo, era morta in ospedale anche la madre della donna e moglie dell'anziano, a causa delle ferite riportate nello stesso incidente. Da allora l'uomo si era fatto carico dei nipoti. Secondo le stesse fonti, recentemente aveva avuto una discussione con il genero.