"Violento e con disturbi depressivi": chi è l'uomo che ha ucciso la moglie e i quattro figli

"Ho aggredito la mia famiglia". Ha ammesso tutto Noé Bafania, il 33enne arrestato dalla polizia francese per l'omicidio della moglie di 35 anni e dei loro quattro figli, quattro bambini di 9 mesi e 4, 7 e 10 anni. I cinque corpi senza vita erano stati rinvenuti nell'appartamento in cui la famiglia viveva a Meaux, cittadina non molto distante da Parigi. Come confermato durante una conferenza stampa dal procuratore di Meaux, Jean-Baptiste Bladier, l'omicidio plurimo è avvenuto la sera di Natale: "Si tratta di una scena del crimine molto violenta".

I precedenti per violenza

La procura ha illustrato ai giornalisti i primi elementi dell'indagine, che hanno permesso di delineare un primo profilo del killer, già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza contro la moglie: "In casa sono stati ritrovati documenti medici e amministrativi che potrebbero far pensare a un ricovero psichiatrico nel 2017 del padre di famiglia". Come riportano i media francesi, sempre nel 2017 l'uomo aveva tentato il suicidio, senza però riuscirci. L'uomo aveva evidenziato disturbi depressivi e psicotici ed era stato sottoposto a ricoveri in psichiatria fino al gennaio 2020. Nel 2019 era invece arrivata l'aggressione nei confronti della moglie, attaccata con un coltello tra le mura domestiche. Il procedimento era stato archiviato dopo che era stata appurata l'incompetenza mentale dell'uomo. Al momento dell'arresto, avvenuto a Sevran, dopo una fuga durata alcune ore, il 33enne ha ammesso di aver sterminato la famiglia: "So perché mi state fermando - ha detto ai poliziotti -, ho aggredito la mia famiglia".

La famiglia sterminata

Come confermato dagli investigatori, il massacro è avvenuto proprio la sera di Natale. A lanciare l'allarme, intorno alle 21, sono stati alcuni vicini, che non avevano ottenuto risposta dopo aver bussato alla porta dell'abitazione in cui la donna viveva con i figli. Una volta entrati nell'appartamento, gli agenti hanno rinvenuto i cinque cadaveri: "L'appartamento - ha aggiunto il procuratore - non presentava tracce di effrazione ma il padre dei bambini era assente. La donna e i suoi figli sono stati uccisi con un coltello".

In Francia ci sono state negli ultimi tempi vere e proprie stragi familiari, in particolare due tripli infanticidi commessi da padri nella regione di Parigi. Alla fine di novembre un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Aveva parlato di continue liti con la ex compagna sull'argomento della custodia dei figli. A ottobre invece, un gendarme aveva ucciso le tre figlie nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise, per poi togliersi la vita.