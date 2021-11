Via i riferimenti al Natale: polemiche sul decalogo Ue della comunicazione

Periodicamente la polemica ritorna: una volta è il divieto del Parlamento europeo di ospitare il presepe nei suoi uffici. Stavolta tocca invece alle linee guida della Commissione europea per una "corretta comunicazione". Un documento interno, rivolto ai membri del suo staff, parte della più ampia strategia Union of Equality, è finito sui media scatendando le proteste della destra italiana. In particolare per la raccomandazione di evitare riferimenti al Natale, sostituendolo con il più neutro "festività".

"Ogni persona in Ue ha il diritto di essere trattato in maniera eguale" senza riferimenti di "genere, etnia, razza, religione, disabilità e orientamento sessuale", è il preambolo del documento. Per questo, le linee guida sconsigliano ai funzionari di usare 'Miss o Mrs' (signorine e signore) nelle loro comunicazioni, interne ed esterne, sostituendoli con un più generico 'Ms'. Anche le festività non dovranno più essere riferite in maniera troppo specifica, come il Natale, ma si consiglia, in qualsiasi contenuto comunicativo, di "non usare nomi propri tipici di una specifica religione". I funzionari dovanno scrivere nei testi che producono, ad esempio, frasi come le "festività sono stressanti" e non più "il Natale è stressante".

Le linee guida, riassume l'Ansa contengono diversi capitoli in cui il trattamento egualitario della persona, secondo l'esecutivo Ue, va preso in considerazione. Nel decalogo della commissione ci sono alcune raccomandazioni da usare sempre: non usare nomi o pronomi che siano legati al genere del soggetto; mantenere un equilibrio tra generi nell'organizzazione di ogni panel; se si utilizza un contenuto audiovisivo o testimonianze, assicurarsi la diversità sia rappresentata in ogni suo aspetto; non rivolgersi alla platea con le parole 'ladies' o 'gentleman' ma utilizzare un generico 'dear colleagues'; quando si parla di transessuali identificarli secondo la loro indicazione; non usare la parola 'the elderly' (gli anziani) ma 'older people (la popolazione più adulta); parlare di persone con disabilità con riferimento prioritario alla persona (ad esempio al posto di 'Mario Rossi è disabile' va utilizzato 'Mario Rossi ha una disabilità').

Antonio Tajani, eurodeputato e presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, ha scritto un'interrogazione alla Commissione europea in cui le chiede se "ritiene che tali linee guida rispettino l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul principio della libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche?". L'esponente di Forza Italia chiede anche a Bruxelles, se "nel rispetto del principio di inclusività, quali misure intende adottare per rispettare la sensibilità della maggioranza dei dipendenti della Commissione europea? Intende modificare queste linee guida, nel rispetto delle radici cristiane dell'Unione europea?". "Per la Commissione il Natale potrebbe risultare offensivo o essere poco inclusivo? Nessun problema: ci pensiamo noi a celebrarlo. Vi aspettiamo ad Atreju 2021", è stato il commento ironico invece di della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su Twitter.