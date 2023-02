Niente tank all'Ucraina: il Belgio li ha svenduti a un privato (che ora alza il prezzo)

Il Belgio non sarà in grado di fornire all'Ucraina i potenti carri armati Leopard. I blindati di fabbricazione tedesca un tempo appartenuti all'esercito belga sono infatti stati venduti a privati che ora stanno cercando di rivendere al governo di Bruxelles gli stessi mezzi a un prezzo molto più alto. Ma anche ricomprandoli, il Belgio si troverebbe davanti a un altro ostacolo: per poterli mandare in Ucraina avrebbe bisogno dell'autorizzazione della Regione Vallonia.

La patria del surrealismo si è fatta trovare senza carri armati. Secondo quanto riportato dal canale Rtl, buona parte dei veicoli militari un tempo appartenuti all'esercito belga adesso si trova nella città meridionale di Tournai, più precisamente nei depositi di Freddy Versluys, imprenditore del settore dei mezzi militari. Versluys ha accumulato negli anni un vero a proprio arsenale militare acquistando attrezzature vecchie e non operative, scommettendo che un giorno la domanda di armamenti sarebbe tornata forte. E la scommessa si è rivelata vincente.

Ma per il ministero della Difesa belga i prezzi da lui proposti sono irragionevoli ed estremamente alti. “Questi carri armati sono stati venduti per una cifra stimata intorno ai 10-15mila euro perché non funzionavano più. Nulla vieta di riacquistarli, ma non sono operativi" e "il prezzo di riacquisto è di 500mila euro ciascuno", ha precisato la ministra della Difesa Ludivine Dedonder.

Versluys ha però negato di essere stato contattato dal governo belga. L'imprenditore ha invece affermato che sarebbe difficile stimare il prezzo a cui venderà i carri armati. "Non ho mai dato un prezzo al governo e le tariffe possono variare dai 200 ai 300mila euro", ha spiegato ai microfoni di Rtl. A complicare ulteriormente la fornitura all'Ucraina dei carri armati dal Belgio è anche l'attuale collocazione dei mezzi pesanti di proprietà privata. Per esportare i carri armati Leopard dell'imprenditore belga sarebbe infatti necessaria, oltre all'approvazione della Germania in quanto Paese produttore, l'autorizzazione della Regione Vallonia, dove oggi si trovano i veicoli militari.