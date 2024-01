Perché il centrosinistra non ha un vero leader per le elezioni europee

Un perfetto sconosciuto, quantomeno fuori dai corridoi di Bruxelles. Sembra essere destinato a questo profilo il candidato principale (il cosiddetto Spitzenkandidat) dei socialisti europei. L'unico nome emerso sino ad ora è quello del lussemburghese Nicolas Schmit, che riveste al momento il ruolo di commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali. Privo di grande appeal, sembra destinato a soccombere rispetto alla possibile candidatura come leader del centro-destra di Ursula von der Leyen, attuale presidente dell'esecutivo, che però non ha ancora confermato la volontà di un bis a Bruxelles. La decisione di presentarsi alle urne europee senza un vero leader potrebbe penalizzare il Partito democratico e mettere in difficoltà la segretaria Elly Schlein, che si ritroverà priva di un alleato forte alla prima prova del voto.

Chi è Nicolas Schmit

Classe 1953, Nicolas Schmit è un politico del Lussemburgo, esponente del Partito Operaio Socialista Lussemburghese (Lsap). Nel suo Paese dal 2004 al 2019 ha rivestito il ruolo di ministro del lavoro, dell'occupazione e dell'immigrazione. Nel 2019 diventa europarlamentare, aderendo alla famiglia dei Socialisti & Democratici, per essere nominato lo stesso anno Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali dal governo europeo guidato da von der Leyen. Nonostante la lunga esperienza politica, iniziata nel lontano 1979, Schmit è un volto decisamente poco noto fuori dalla bolla di Bruxelles. Eppure finora risulta essere l'unico candidato ufficiale per il ruolo di cosiddetto Spitzenkandidat dei socialisti europei.

Quali partiti sostengono Schmit

A sostenerlo ci sono due gruppi potenti. Da un lato figura il Partito socialdemocratico tedesco al governo in Germania con il cancelliere Olaf Scholz, dall'altro i socialisti spagnoli del Psoe, anche loro al potere dopo la tornata elettorale dello scorso luglio e guidati da Pedro Sanchez. Almeno stando a quanto ha affermato un funzionario dei socialisti iberici al giornale Politico. Se confermato in via ufficiale, l'appoggio dei due principali partiti socialisti negli Stati membri europei dovrebbe spalancare le porte a Schmit.

Possibile sfida con von der Leyen

La sua avversaria sembra destinata ad essere Ursula von der Leyen, attuale presidente della Commissione europea. La politica tedesca, a sua volta pressoché sconosciuta a livello internazionale quando venne nominata a sorpresa nel 2019, ha rivestito un ruolo sempre più importante anche a livello mediatico. Si è trovata a gestire una serie di crisi globali, come la pandemia da Covid-19 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, senza contare la difficile sfida della transizione energetica. Nei mesi scorsi era stata però criticata da vari Stati membri quando si era recata in Israele con la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola priva di un mandato dei governi. Al momento von der Leyen non ha ancora chiarito se confermerà o meno la sua candidatura per il Partito popolare europeo, ma se così fosse Schmit avrebbe vita difficile.

Cos'è lo Spitzenkandidat

Il sistema dello Spitzenkandidat è stato istituito nel 2014 con l'obiettivo di rendere più democratiche le elezioni europee. L'idea è quella di consentire ai partiti politici europei di presentare pubblicamente i loro candidati per posizioni chiave come quello di presidente della Commissione. Il sistema continua però a risultare debole, visto che spetta comunque ai capi di Stato e di governo dell’Unione europea di scegliere a chi vogliono affidare l’incarico. Proprio come avvenuto nel 2019 quando von der Leyen che ottenne il ruolo di presidente, "strappandolo" al collega di partito nella Cdu Manfred Weber, che aveva corso come candidato principale del Ppe.

Emergere nel vuoto

Schmit sta riuscendo a scalare la vetta del centrosinistra europeo grazie alla difficoltà di radunarsi intorno ad un candidato di rilievo, dopo che Frans Timmermans, ex vicepresidente della Commissione europea e zar del Green Deal, ha deciso di lasciare Bruxelles per correre alle elezioni nei Paesi Bassi, dov'è stato sonoramente sconfitto dall'estrema destra. L'attuale vicepresidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, sembra anch'egli privo del giusto appeal, ma soprattutto è un membro del partito slovacco Smer, di recente sospeso dai socialisti europei. Alle ultime elezioni in Slovacchia, lo Smer guidato dal primo ministro Robert Fico ha deciso di allearsi con un partito di estrema destra. Una scelta poco gradita ai colleghi socialisti a Bruxelles.

Il vero obiettivo ?

Nella sua lettera di motivazione come Spitzencandidat, Schmit ha spiegato di poter far valere la sua esperienza come commissario al Lavoro e "una solida visione e una conoscenza pratica sia della politica nazionale che di quella europea". I socialisti, che secondo i sondaggi dovrebbero restare il secondo partito europeo dietro i popolari, più che a un ruolo di vertice nella Commissione sembrano puntare ad un altro obiettivo: la carica di presidente del Consiglio europeo. Il liberale belga Charles Michel, che la ricopre attualmente, ha già fatto sapere che si candiderà come europarlamentare, lasciando libera la casella già prima del voto. Ufficialmente c'è tempo fino al 17 gennaio per presentare la propria candidatura e sfidare il politico lussemburghese, ma sembra difficile spunterà un altro nome. A Roma il due marzo durante il loro congresso i socialisti europei potrebbero validare la candidatura di Schmidt, il leader sconosciuto ai più.