Un neonato morto nell'armadio, genitori scoprono che la figlia aveva partorito di nascosto

Aveva tenuto la sua gravidanza nascosta ai genitori, arrivando poi a partorire di nascosto e forse anche a uccidere il figlio dopo la nascita. Ma la verità è venuta a galla quando prima lei si è sentita male a causa del parto fatto senza assistenza medica, e poi quando il cadavere del piccolo è stato trovato in un armadio di casa.

È accaduto in Spagna, a Palma de Gandìa, in provincia di Valencia. La giovane madre, una ragazza di 22 anni, aveva avuto un'emorragia alcune ore dopo il parto. Il genitore, non sapendo a cosa fosse dovuto il suo problema, l'ha portata di corsa all'ospedale e lì i medici hanno scoperto che la causa del problema era certamente una gravidanza e il parto. Ma il padre non sapeva neanche che la figlia fosse incinta.

Quando i due sono tornati a casa l'uomo ha fatto l'altra tragica scoperta: il neonato era morto ed era stato nascosto in un armadio. Come racconta El Mundo, la 22enne è ora sotto indagine da parte della polizia che sospetta di omicidio la giovane donna, che secondo loro avrebbe appunto nascosto il corpo del bambino ucciso, o morto dopo il parto, prima di dare l'allarme per recarsi in ospedale, dove i medici hanno confermato che aveva i sintomi della gravidanza e del parto.