Neonata di 3 mesi uccisa in casa, gravissima anche la madre: il padre fermato con un amico

Una neonata di 3 mesi è stata uccisa e sua madre gravemente ferita da colpi di arma da fuoco nell'Essonne, dipartimento alla periferia di Parigi, secondo quanto reso noto dalla procura di Evry. La neonata, colpita al torace, è stata portata la sera di ieri mercoledì 25 ottobre in ospedale a Fontainebleau da un uomo di 54 anni che si è presentato come il padre. La piccola è morta qualche minuto dopo. La madre, 39 anni, è stata trovata in serata gravemente ferita. Il presunto padre della bambina, dopo averla lasciata in ospedale, era tornato a casa spiegando ai medici di doversi occupare della moglie ferita. Poco dopo è stato fermato in compagnia di un amico che lo stava riaccompagnando in ospedale. Anche l'uomo che era con lui è in stato di fermo.

Sulla vicenda è stata aperta un'indagine. Il padre della bambina afferma che la moglie lo aveva mandato a fare degli acquisti e che, al suo ritorno, l'ha ritrovata in casa, ferita gravemente insieme alla figlia.