La Nato sfida la Russia nel mar Nero: tre navi aggirano il blocco sul grano

Tre navi mercantili scortate da aerei Nato hanno aggirato il blocco della Russia nel mar Nero volto a impedire le spedizioni ucraine di grano e altri beni alimentari. Stando a quanto rivelato dall'Institute of study of war (Isw) sulla base delle immagini di tracciamento navale, domenica una imbarcazione israeliana, una greca e una turco-georgiana sono riuscite a raggiungere il porto ucraino di Izmail.

Da quando ha annullato l'accordo Onu che ha permesso di sbloccare le esportazioni ucraine attraverso il mar Nero, in particolare quelle di grano e altri cereali considerate fondamentali per evitare una crisi alimentare globale, Mosca ha rafforzato la sua presenza militare nell'area schierando la corvetta Sergey Kotov e minacciando di sequestrare le navi straniere che intendono raggiungere i porti ucraini.

Secondo Forbes, però, la flotta russa è "malconcia" in quanto "ha perso diverse navi a causa dei missili ucraini" dall'inizio del conflitto. Per questo, il nuovo blocco nel mar Nero potrebbe essere un "bluff". Il fatto che "tre navi civili" abbiano potuto navigare verso l'Ucraina "senza ostacoli possono suggerire che la Russia non è disposta o è incapace" di imporre tale blocco, ha osservato l'Isw.

Gli esperti segnalano che Mosca avrebbe concentrato le sue mire sul porto strategico di Odessa, rinunciando a innalzare un muro navale davanti ai porti vicino la foce del Danubio, come quello di Izmail. Questi scali sono più piccoli e si trovano in prossimità del confine con la Romania. Se i missili russi hanno colpito Odessa nei giorni scorsi con una certa frequenza, lo stesso non avviene nell'area di Izmail, poiché un minimo errore potrebbe coinvolgere il territorio rumeno e Nato.

In altre parole, da Izmail e dai porti vicini potrebbero ripartire le spedizioni internazionali di grano ucraino. "Se qualche spedizioniere rischierà la corsa più lunga fino a Odessa, 100 miglia a nord del delta del Danubio, è una questione aperta - scrive Forbes - I porti del Danubio non hanno la capacità di sostituire completamente Odessa come porto per il grano", conclude.

