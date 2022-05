L'oppositore di Putin Navalny rischia altri 15 anni di galera

Le autorità russe hanno incriminato Alexei Navalny con nuove accuse per le quali rischia altri 15 anni di carcere, oltre ai nove per i quali è stato appena condannato. Lo ha annunciato lo stesso dissidente e critico del presidente Vladimir Putin su Twitter. "Forse Putin non mi odia, magari mi adora segretamente. È per quello che mi vuole nascondere in un bunker sotterraneo, sorvegliato da persone di fiducia, proprio come lui", ha ironizzato Navalny.

"Come spiegare altrimenti il fatto che non sono passati nemmeno otto giorni da quando la mia condanna a nove anni è stata confermata e oggi gli inquirenti si sono fatti vivi di nuovo e mi hanno formalmente accusato in un nuovo caso?", ha proseguito l'uomo. “È venuto fuori che ho creato un gruppo estremista per incitare all'odio verso i funzionari e gli oligarchi. E quando mi hanno arrestato ho osato esserne scontento (che stupido) e convocare manifestazioni. Per questo suppongo che aggiungeranno fino a 15 anni alla mia condanna", ha affermato.

Nell'agosto 2020, Navalny è stato avvelenato in Germania con una micidiale neurotossina che aveva fatto temere per la sua vita e per il quale l'Occidente sospetta i servizi segreti russi. In seguito all'avvelenamento ha trascorso mesi a riprendersi a Berlino, poi al suo ritorno a Mosca nel gennaio 2021 è stato arrestato e portato in una colonia penale di massima sicurezza, per aver violato sistematicamente i termini della libertà condizionale che gli era stata concessa in seguito a un'altra condanna ricevuta nell’ambito del processo Yves Rocher del 2014 in cui era accusato di appropriazione indebita.

A marzo l'oppositore di Putin è stato poi condannato a nove anni per truffa e oltraggio alla corte, condanna confermata in appello la scorsa settimana. La giustizia russa accusa il quarantacinquenne di aver sottratto diversi milioni di rubli in donazioni alla sua organizzazione anticorruzione. Il Fondo anticorruzione di Navalny (Fbk), che combatte contro l'arricchimento illecito degli alti funzionari russi, è stato vietato nel 2021 perché la magistratura ha considerato la sua attività "estremista". Nel dicembre dello scorso anno il Parlamento europeo gli ha consegnato il Premio Sacharov per la libertà d'espressione, premio che è stato ritirato da sua figlia Daria.