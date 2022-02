La Nato non crede a Putin: "La Russia continua ad accumulare truppe al confine"

La Nato ha "sentito" le aperture della Russia verso un'uscita diplomatica dalla crisi Ucraina, ma "finora non abbiamo visto alcuna de-escalation sul terreno. Al contrario, vediamo un accumulo di truppe" e "non abbiamo ricevuto risposte al documento scritto" che è stato mandato a Mosca. Lo sottolinea il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a margine della ministeriale Difesa della Nato a Bruxelles.

Ieri, la Russia aveva annunciato il ritiro parziale delle truppe in contemporanea con il vertice bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Una mossa che aveva fatto pensare a un possibile de-escalation delle tensioni tra Mosca e l'Occidente. Ma la Nato, come del resto aveva fatto poche ore prima il presidente Usa Joe Biden, sembra non fidarsi troppo delle promesse del Cremlino.

"Finora - prosegue - non vediamo alcuna de-escalation: stiamo monitorando. Se inizieranno davvero a ritirare truppe, la cosa sarà benvenuta, ma bisogna ancora vedere" se lo faranno davvero. "Hanno sempre spostato le truppe avanti e indietro, ma l'equipaggiamento" resta sul posto e "la tendenza nelle ultime settimane e mesi è di un aumento" della presenza militare ai confini con l'Ucraina. "La Russia conserva la capacità di condurre una vera e propria invasione dell'Ucraina, senza alcun preavviso".

La Nato, continua Stoltenberg, osserva ai confini tra Russia e Ucraina un "costante aumento" delle forze militari e continua "a monitorare attentamente quello che la Russia fa. Continueremo a dare alla Russia il messaggio che siamo pronti a sederci e a discutere con loro, ma nello stesso tempo ci prepariamo al peggio. Se invadono l'Ucraina, pagheranno un prezzo elevato". "Continueremo a svelare le azioni della Russia - aggiunge - per rendere più difficile per loro condurre azioni aggressive contro l'Ucraina. Ma speriamo davvero che la Russia si impegni nel dialogo, che scelga la diplomazia. Siamo pronti a sederci per trovare una soluzione politica", conclude.