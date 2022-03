La Nato chiude alla no-fly zone: “Non vogliamo la guerra con la Russia”

Repetita iuvant, vale anche in guerra. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ribadito il no categorico dell’Alleanza atlantica alla no-fly zone sui cieli ucraini. La chiusura dello spazio aereo del Paese colpito dall’invasione russa è stata chiesta più volte dal governo di Kiev, convinto di potersela giocare sul campo con l’esercito di Vladimir Putin a patto che l’aviazione di Mosca non bombardi le città ucraine, come invece ha fatto nelle ultime settimane. Tuttavia, la Nato è stata compatta nel dire no.

“Abbiamo la responsabilità”, ha detto Stoltenberg, “che questo conflitto non degeneri all’esterno dell’Ucraina”. Dopo la riunione di oggi dei ministri della Difesa della Nato, il numero uno dell’Alleanza ha dunque ribadito la chiusura alla no-fly zone che, a detta dei governi transatlantici, darebbe il via a un conflitto su larga scala, ben più ampio di quello in Ucraina. “Vediamo morte, distruzione e sofferenza umana”, ha aggiunto Stoltenberg riferendosi allo scenario di guerra. Tutto ciò, ha aggiunto, “potrebbe aumentare se la Nato dovesse prendere decisioni che porterebbero a una guerra a tutti gli effetti tra la Nato e la Russia”.

Per questo i ministri della Difesa della Nato hanno ribadito che continueranno ad aiutare Kiev “in termini di strumentazioni avanzate, sistemi di difesa aerea e armi anti-carro, ma non tramite l’impiego delle capacità aeree o terrestri della Nato in Ucraina”. “E questa - ha concluso Stoltenberg - è la posizione unitaria degli alleati”.

Un’analisi, quella dei ministri Nato, condivisa dal gruppo pacifista International Crisis Group, fondato nel 1995 in risposta agli orrori in Somalia, Ruanda e Bosnia “per avvisare il mondo di potenziali conflitti prima che sfuggano al controllo”. Secondo l’organizzazione “le parole di Putin su come Mosca considererebbe l'istituzione di una no-fly zone rendono ampiamente chiaro che il tentativo degli Stati Uniti o della Nato di privare la Russia della potenza aerea nel conflitto sarebbe una scommessa straordinariamente pericolosa con conseguenze poco chiare”. “In caso di scontro militare - si legge ancora nell’analisi dell’organizzazione - il rischio di un uso di armi nucleari diventerebbe pericolosamente alto” e “questo rischio deve essere evitato”. "I costi umani della guerra della Russia contro l'Ucraina sono strazianti" ma "i costi di una guerra nucleare sono incalcolabili", hanno concluso gli attivisti.